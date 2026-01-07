Pronósticos Atlético de Madrid vs Real Madrid: derbi madrileño en la semifinal de la Supercopa de España

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Atlético de Madrid vs Real Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España.

Atlético de Madrid y Real Madrid disputarán un nuevo derbi en la Supercopa de España, por un lugar en la gran final. Será el segundo enfrentamiento entre ambos en esta temporada: los Colchoneros ganaron 5-2 en el partido de LaLiga disputado en el Estadio Metropolitano.

Ambos equipos llegan en un buen momento. El conjunto dirigido por Diego Simeone registra cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco presentaciones, mientras que el equipo de Xabi Alonso, que no podrá contar con Kylian Mbappé, encadena cuatro triunfos consecutivos.

Con este marco y considerando los datos recientes de ambos equipos, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético y Real Madrid, con tendencia a partidos con goles en ambos arcos

En tres de los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid, así como en cuatro de los cinco encuentros más recientes del Real Madrid, ambos equipos marcaron y se registraron al menos tres goles en el marcador.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.95 en bet365

Gonzalo García aprovecha la ausencia de Mbappé

Gonzalo García fue la gran figura del equipo dirigido porXabi Alonso el último fin de semana ante el Real Betis. Ante la ausencia de Kylian Mbappé, el delantero de 21 años se transformó en la principal referencia ofensiva y brilló con un hat-trick. Ya había destacado en el Mundial de Clubes, donde marcó cuatro goles en seis partidos.

Anotará en cualquier momento: Gonzalo García – 2.60 en bet365

El disparo de Arda Güler, uno de los peligros merengues

Arda Güler acumula tres goles y ocho asistencias con el cuadro madrileño en 26 apariciones entre LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League. En esos encuentros realizó 42 remates, de los cuales 17 tuvieron dirección de portería.

El turco hizo un gol y dio una asistencia en el último clásico contra los Colchoneros.

Remates a puerta de Arda Güler: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Atlético de Madrid vs Real Madrid

