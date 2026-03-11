Las últimas horas han sido muy importantes en cuanto a las decisiones en Universidad de Chile, una vez que se confirmó la salida y el fin del vínculo con el técnico Francisco Meneghini.

Los malos resultados y las dudas con su plantel de jugadores le terminaron pasando la cuenta, donde un triunfo en seis partidos en el torneo y la eliminación de la Copa Sudamericana fueron el detonante.

Por lo mismo, en la U creen que están a tiempo para recuperar terreno, por lo que esta jornada iniciarán los trabajos en el Centro Deportivo Azul con un interino de la casa.

Se trata de Jhon Valladares, el entrenador del equipo Sub 20 de la U, quien será acompañado de Manuel Iturra, este último que ha estado con Gustavo Álvarez y con Paqui como parte del cuerpo técnico.

John Valladares lidera a la U vs Coquimbo el fin de semana. Foto: Emisora Bullanguera.

El primer entrenamiento sin Paqui en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes conformaron los movimientos que tendrá la U esta jornada, en el primer entrenamiento sin Paqui Meneghini al mando del camarín azul.

Si bien siempre son citado a las 7, en esta oportunidad la hora de llegada es a las 10 de la mañana, donde todos deberán estar en el Centro Deportivo Azul.

Será el momento de la despedida con Paqui, pero también el inicio de los trabajos con John Valladares, quien saldrá, por un tiempo, de su trabajo en la Sub 20.

Eso sí, el interino no llega con buenos resultado en este 2026, donde ya suma tres partidos sin saber de victorias: dos empates y una derrota, esta última el pasado fin de semana ante Deportes Iquique en el Estadio Nacional.

