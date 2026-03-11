Universidad de Chile comienza el proceso para encontrar al reemplazante de Francisco Meneghini, una vez que se dio por finalizado el contrato con el entrenador por malos resultados.

En ese sentido, esta jornada asumirá John Valladares como interino, quien estaba en el equipo Sub 20 de los azules en el CDA, pero la idea es buscar cuanto antes al nuevo técnico.

Por lo mismo, hay una lista de nombres que aparecen, pero hay uno que tienen bien tapado y que comienza a planchar la camisa por si llega el llamado desde Azul Azul.

Se trata de Fernando Díaz, quien fue propuesto por Miguel Ángel Gamboa como el único capaz de los entrenadores nacionales de asumir el fierro caliente que es la U.

Fernando Diaz es otro candidato a la banca de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Nano Díaz plancha la camisa por si lo llaman de la U

Fue en conversación con Redgol que Miguel Ángel Gamboa explicó la complicada situación que vive Universidad de Chile, donde asegura que si van por un chileno tiene que ser el Nano Díaz.

“El apuro por los resultados, al final los equipos grandes tienen que ir arriba y cualquier cosa viene un nerviosismo y la U no está funcionando bien, siempre sacan al entrenador y no sacan a los que juegan mal, que deberían sacar a varios”, explicó.

“Creo que hay que ir afuera a buscar, pero el único que podría en Chile de los que están sin trabajar puede ser el Nano Díaz, pero no hay nadie más, muchos llevan tiempo sin trabajar y los argentinos que vienen solo lo hacen para prepararse”, profundizó.