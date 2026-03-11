U. de Chile tiene que empezar de nuevo tras la salida de Paqui Meneghini. El DT que llegó a reemplazar a Gustavo Álvarez no estuvo a la altura del desafío y, tras malos resultados, fue cesado de sus funciones.

El entrenador de 37 años sumó apenas un triunfo en siete partidos. No fue suficiente con que esa única victoria fuera contra Colo Colo en el Monumental. La eliminación en Copa Sudamericana y su cercanía a la zona de descenso en la tabla de posiciones de la Liga de Primera lo condenaron.

En TNT Sports, Johnny Herrera contó cuál fue la razón del quiebre de Meneghini con los jugadores, revelando que el trabajo de su preparador físico terminó perjudicando al club, que sufre una larga lista de lesionados.

Pero el exgolero azul no culpa exclusivamente al DT por su salida. Le atribuyó responsabilidad a la dirigencia y algunos jugadores del plantel. Y no solo eso. También, el ídolo del Bulla tuvo palabras para la propia hinchada.

“La barra de U. de Chile fue factor”, dijo Johnny Herrera | Photosport

ver también Johnny Herrera le quita responsabilidad a Paqui en la debacle de la U de Chile: No es culpa sólo de él…”

Johnny Herrera culpa a la barra de U. de Chile tras la salida de Meneghini

“La barra de U. de Chile fue factor en dos partidos. Demasiado clave, tanto contra Deportes Limache como en el debut“, culpó Johnny Herrera.

Publicidad

Publicidad

Efectivamente, ambos duelos fueron especialmente complicados para los azules. En el debut contra Audax Italiano, barristas quemaron parte de la Galería Sur e interrumpieron el duelo, que terminó en empate. Contra Limache hubo nuevos incidentes con lanzamiento de fuegos artificiales.

En síntesis

Francisco Meneghini fue despedido de U. de Chile tras lograr solo un triunfo en siete partidos dirigidos.

La eliminación en Copa Sudamericana y la cercanía al descenso provocaron su salida del club.

Johnny Herrera buscó culpables y señaló a la barra de U. de Chile por incidentes en dos partidos del torneo.

Publicidad