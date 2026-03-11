Damián Pizarro sumó su segunda titularidad en Racing. Tras su espectacular asistencia en su debut, el delantero chileno convenció a Gustavo Costas y fue desde el arranque contra Sarmiento.

El duelo contra el Verde no fue el mejor de la Academia, que tuvo que aguantar casi un tiempo completo con un jugador menos. Todo terminó en un empate sin goles en el Estadio Eva Perón.

Al otro lado de la cordillera, la prensa evaluó el cometido del ex Colo Colo, quien dejó la cancha a los 58′ para ser reemplazado por Tomás Conechny. Se destacaron cosas buenas y malas, aunque el comentario general fue que al chileno sigue faltándole ritmo.

El sitio Racing de Alma le puso un 5. “Si bien se movió bien de espaldas, luchó mucho y no le llegó ninguna clara porque el equipo no generó nada, todavía se lo ve falto de ritmo. Algo pesado y lento en los movimientos. Apenas un remate desde afuera del área que le tapó el arquero”, marcaron.

Las notas para Damián Pizarro tras una nueva titularidad en Racing

Por su lado, El Primer Grande le dio un 5.5. “Se fajó bastante con los centrales rivales, tuvo un remate débil sobre el final del primer tiempo. Pobre partido del chileno“

El más duro fue diario Olé con un 4. “No provocó peligro nunca. Se nota que le falta en lo físico. Probó de muy lejos con un derechazo sin potencia ni buena dirección que controló Burrai”, marcaron.

Damián Pizarro fue titular de nuevo | Racing

