“Mutuo acuerdo”: U. de Chile oficializa la salida de Paqui Meneghini

Es oficial: Paqui Meneghini dejó de ser el entrenador de U. de Chile. La información ya se conocía de este martes, pero recién fue oficializada por la institución en horas de este miércoles 11 de marzo.

En un comunicado, el club escribió: “Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”.

“La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes”, sumó.

“Agradecemos el compromiso, profesionalismo y cariño por nuestros colores demostrado desde el primer día por Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, a quienes les deseamos el mayor éxito en sus futuros desafíos”, sigue el comunicado.

U. de Chile informó la salida de Paqui Meneghini | Photosport

U. de Chile informa al sucesor de Paqui Meneghini

En el mismo comunicado, U. de Chile informó que “Jhon Valladares asumirá como entrenador interino del plantel profesional, comandando desde hoy miércoles los entrenamientos del equipo con miras al partido ante Coquimbo Unido, válido por la fecha 7 de la Liga de Primera”.

En su interinato, Valladares estará acompañado por Manuel Iturra (segundo entrenador), Rodrigo Villaseca (preparador físico), Julio Cerda (preparador físico), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros).

En síntesis

Francisco Meneghini dejó oficialmente de ser el entrenador de U. de Chile.

La salida se formalizó este miércoles 11 de marzo y fue de mutuo acuerdo.

Jhon Valladares asumirá como entrenador interino para el partido ante Coquimbo Unido.