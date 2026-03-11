Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U. de Chile

“Mutuo acuerdo”: U. de Chile oficializa la salida de Paqui Meneghini

Este miércoles 11 de marzo, U. de Chile hizo oficial la salida de Paqui Meneghini e informó los detalles de su desvinculación.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
U. de Chile comunicó el fin del ciclo de Paqui Meneghini
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTU. de Chile comunicó el fin del ciclo de Paqui Meneghini

Es oficial: Paqui Meneghini dejó de ser el entrenador de U. de Chile. La información ya se conocía de este martes, pero recién fue oficializada por la institución en horas de este miércoles 11 de marzo.

En un comunicado, el club escribió: “Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”.

La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes”, sumó.

Agradecemos el compromiso, profesionalismo y cariño por nuestros colores demostrado desde el primer día por Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, a quienes les deseamos el mayor éxito en sus futuros desafíos”, sigue el comunicado.

U. de Chile informó la salida de Paqui Meneghini | Photosport

U. de Chile informó la salida de Paqui Meneghini | Photosport

U. de Chile informa al sucesor de Paqui Meneghini

En el mismo comunicado, U. de Chile informó que “Jhon Valladares asumirá como entrenador interino del plantel profesional, comandando desde hoy miércoles los entrenamientos del equipo con miras al partido ante Coquimbo Unido, válido por la fecha 7 de la Liga de Primera”.

Publicidad

En su interinato, Valladares estará acompañado por Manuel Iturra (segundo entrenador), Rodrigo Villaseca (preparador físico), Julio Cerda (preparador físico), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros).

En síntesis

Francisco Meneghini dejó oficialmente de ser el entrenador de U. de Chile.

La salida se formalizó este miércoles 11 de marzo y fue de mutuo acuerdo.

Jhon Valladares asumirá como entrenador interino para el partido ante Coquimbo Unido.

Lee también
El registro "a lo Paqui" del nuevo interino de la U
U de Chile

El registro "a lo Paqui" del nuevo interino de la U

Real Madrid vs. Manchester City: Horario y dónde ver Champions League
ChampionsLeague

Real Madrid vs. Manchester City: Horario y dónde ver Champions League

Periodista revela que advirtió a la U por WS: "Un error contratar a Meneghini"
U de Chile

Periodista revela que advirtió a la U por WS: "Un error contratar a Meneghini"

Tras salida de Paqui: ESPN filtra el candidato que quiere la U
U de Chile

Tras salida de Paqui: ESPN filtra el candidato que quiere la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo