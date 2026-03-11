La primera declaración De Francisco Meneghini tras su salida de la U: “Me sentía bien…”

Se acabó el proceso de Francisco Meneghini en Universidad de Chile. Este miércoles se confirmó su salida de la banca azul y el empate ante el “Campanil” fue su último partido al mando del Romántico Viajero.

Salida que sorprendió hasta el plantel de la U y que ahora debe cambiar el chip para el próximo partido por la Liga de Primera ante Coquimbo Unido.

Así lo confesó el propio Paqui que este miércoles retiró sus últimas pertenencias del CDA. “Ayer hablé con el gerente deportivo. Compartimos sensaciones y teníamos una visión bastante parecida, que le podía venir bien al equipo descomprimir con mi salida”, expresó el adiestrador sobre su decisión de dejar el cargo de entrenador de la U.

Meneghini además enfatizó que este cambio podrá beneficiar especialmente al club en su deseo por salir campeón de la Liga de Primero. “El equipo puede corregir el rumbo y todavía está a la mano. Es muy triste. Era un sueño, lo estaba cumpliendo, me sentía muy bien. Ahora apoyaré al club desde otro sector”, sentenció.

¿Cuánto le pagó la U a Francisco Meneghini?

Tal como indicó el entrenador Francisco Meneghini, su salida fue por mutuo acuerdo. Ahora esto no excluye el pago de la indemnización para el DT.

Según reportó D13, el monto será cercano a los 160 millones de pesos por el equivalente a tres salarios de Paqui. Dicha cifra se debe a que mitad de año se iba a revisar su continuidad.

“Habíamos entrados en una situación compleja con cada partido que enfrentaba el equipo. Fue lo mejor para todos”, complementó Meneghini tras finalizar su ciclo en la U con solo 33% de rendimiento, aunque con una victoria ante Colo Colo en el Estadio Monumental.