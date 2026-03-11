El Mundial 2026 enfrenta un complejo momento ya que la selección de Irán confirmó que no asistirá al torneo que se disputará en Estados Unidos. El conflicto en medio oriente, y que justamente ha sido liderado por el país que organiza la competición, fue determinante en su decisión.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo. Se nos han impuesto dos guerras en ocho meses”, indicó el Ministro de Deportes, Ahmad Doyanmali.

Incluso la autoridad del país asiático reveló que existirían problemas de logística para el traslado de los jugadores. Por lo que al no ver ningún apoyo desde la FIFA se determinó la drástica decisión de no participar en el Mundial. Lo que deja sin una competidor al grupo G que comparte con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

¿Qué pasa con el cupo de Irán en el Mundial 2026?

Con la decisión de Irán ahora la FIFA debe definir que pasará con el último cupo para el Mundial 2026. Ante está situación, todo apunta a que el puesto quedará en Asia. Las opciones son Irak -que debe jugar el repechaje con el ganador de Bolivia vs Surinam- o Emiratos Árabes Unidos.

Lo otro sería cambiar el formato del mencionado repechaje y así hacer más competitiva dicha instancia y mantener el nivel en el grupo G.

Pero existe una chance que puede beneficiar a la selección chilen, Lo que implicaría una importante gestión de Pablo Milad y la ANFP al hacer lobby con la máxima entidad del fútbol internacional.

¿El motivo? El reglamento del Mundial 2026 apunta que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias”.

Irán decidió no disputar el Mundial 2026 y ahora se debe definir su cupo (Photo by Mohamed Farag/Getty Images)

Incluso se hace hincapié que “la FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”. Por lo que este lugar se ganaría bajo el concepto que defina el Presidente Gianni Infantino y su comité.

