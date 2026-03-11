Es tendencia:
Universidad de Chile

El primer entrenamiento de U de Chile al mando de Jhon Valladares como interino

El DT comenzó su proceso con los jugadores de la U, con miras al partido del sábado ante Coquimbo Unido.

Por Cristián Fajardo C.

Jhon Valladares lideró su primer entrenamiento en la U.
Universidad de Chile comienza a dejar en el pasado el proceso fallido del técnico Francisco Meneghini al mando de los azules, donde ahora está el interino Jhon Valladares.

El ex jugador de los azules tendrá la misión de liderar al plantel bullanguero estos días, incluso en el partido del sábado cuando viajen al norte para enfrentar a Coquimbo Unido.

Valladares será acompañado por Manuel Iturra (segundo entrenador), Rodrigo Villaseca (preparador físico), Julio Cerda (preparador físico), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros).

Por lo mismo, ya está manos a la obra junto a sus colaboradores, donde tras la despedida de Paqui pudo tener su primer trabajo con sus dirigidos de ahora en adelante.

Jhon Valladares conversó con los jugadores de la U. Foto: U de Chile.

Valladares con plantel corto de la U

Universidad de Chile compartió para sus hinchas imágenes de su primer día de entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, con la esperanza de un buen comienzo con Jhon Valladares.

Un trabajo donde no pudo contar con gran parte de sus jugadores que están lesionados, como Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, quienes se sumaron tras el último partido.

La idea es poder conoce rápido a su plante, teniendo en cuenta de que el viernes viajan al norte del país para concentrar y el sábado enfrentar al actual campeón del fútbol chileno.

Mira la foto:

