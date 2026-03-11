Es tendencia:
Liga de Primera 2026

El registro “a lo Paqui Meneghini” que trae el interino de la Universidad de Chile

Universidad de Chile cesó de sus funciones a Francisco Meneghini. Sin embargo, su reemplazante tampoco viene en una buena racha.

Por Jose Arias

Jhon Valladares viene con un mal registro en la Sub-20.
Pareciera ser que el Superclásico fue simplemente una pausa de calma entre la tormenta que significó la era Paqui Meneghini en la Universidad de Chile. El técnico no sacó buenos resultados y finalmente fue cesado de su puesto de DT.

Esto sucedió tras un nuevo empate, esta vez de local ante la Universidad de Concepción, por la sexta fecha de la Liga de Primera. Poco y nada mostró la U ante el Campanil.

Se va uno y empiezan a asomar los remplazantes. Es hora de identificar al sucesor de Francisco Meneghini en la U de Chile. Sin embargo, una urgencia se avecina: el cuadro laico tiene que enfrentar a Coquimbo Unido el sábado 14 de marzo.

Por mientras: el remplazo de Paqui

Para hacer frente a ese duelo, la Universidad de Chile decidió que el interinato pasase a manos de Jhon Valladares. El técnico de la Sub-20 será el encargado de dirigir en el duelo ante los Piratas, en la Cuarta Región.

Pero, tampoco es que Valladares venga en su mejor momento. En los cuadros menores de la U, el DT no ha conseguido un sólo triunfo en el Campeonato Nacional del fútbol formativo, registrando dos empates y una derrota (ante Coquimbo, 0-0; ante Everton, 2-2; y ante Deportes Iquique, 1-2). Los juveniles del Romántico Viajero están en la posición 11 del torneo.

Estos resultados recuerdan, precisamente, al técnico al que Valladares viene de reemplazar. Es decir, el interino de la U de Chile viene con un CV muy similar al logrado por Paqui Meneghini en su tiempo en el Romántico Viajero. Habrá que esperar cuál es el resultado del sábado.

En resumen…

  • La Universidad de Chile cesó al director técnico Francisco Meneghini tras empatar contra Universidad de Concepción.
  • El entrenador de la Sub-20, Jhon Valladares, asumirá el interinato del primer equipo azul.
  • Jhon Valladares no viene con un buen registro en la Sub-20

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Coquimbo Unido?

El Romántico Viajero enfrentará a Coquimbo Unido el próximo sábado 14 de marzo, a las 18.00 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

