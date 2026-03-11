La salida del técnico Francisco Meneghini no es lo único que preocupa a la Universidad de Chile. El cuadro laico suma y suma problemas y pareciera que, si el año pasado fue Colo Colo, este 2026 la crisis azota el CDA.

Además de la salida de Meneghini, la U sufre con los problemas del presidente de Azul Azul, Michael Clark, procesado por la Comisión para el Mercado Financiero; sufre por la posición en la tabla de posiciones y por la eliminación de Copa Sudamericana; y, por si fuera poco, ahora se agrega el tema de las lesiones.

En el último partido del Bulla, ante la Universidad de Concepción, hubo un claro protagonista entre los nuevos lesionados. Hablamos de Charles Aránguiz, quien tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo del encuentro. Pero, no es el único.

Ojos sobre el PF

La larga lista de lesionados en la Universidad de Chile parece no ser una simple casualidad. A Charles Aránguiz, que sufrió un desgarro ante el Campanil, se suman varios nombres que han tenido problemas físicos: Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Juan Martín Lucero, Lucas Assadi, Octavio Rivero y, el más reciente, Maximiliano Guerrero.

Los ojos apuntan sobre un responsable. Se trata del preparador físico del staff de Francisco Meneghini, Gonzalo Fellay, quien, según consignó El Deportivo de La Tercera, fue uno de los apuntados por las lesiones.

Las críticas se centrarían en la planificación de las sesiones de trabajo del PF, aduciendo que podría ser uno de los factores desencadenantes de la larga lista del hospital azul. Esto, sobre todo, relacionado a las lesiones musculares.

Bianneider Tamayo es uno de los recientemente lesionados | Photosport

En resumen…

La Universidad de Chile despidió al director técnico Francisco Meneghini tras quedar eliminada de Sudamericana.

El preparador físico Gonzalo Fellay es señalado por las lesiones musculares de siete futbolistas azules.

