Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

¿Dónde ver PSG vs. Chelsea? Horario y qué canal transmite EN VIVO los octavos de final de Champions League

PSG y Chelsea se enfrentan en los octavos de final de la Champions League.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Cole Palmer y Khvicha Kvaratskhelia en la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG.
© GettyCole Palmer y Khvicha Kvaratskhelia en la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG.

PSG y Chelsea se verán las caras en los octavos de final de la Champions League, en una serie que revive la reciente final del Mundial de Clubes, donde los Blues se impusieron por 3-0.

El PSG que llega con dudas tras caer ante Mónaco en Ligue 1 y empatar con el mismo rival en la ronda previa. El Chelsea tampoco atraviesa su mejor momento: viene de sufrir en FA Cup ante Wrexham y solo avanzó tras ganar en el tiempo extra.

PSG vs. Chelsea: Horario y dónde ver

PSG vs. Chelsea juegan este miércoles 11 de enero, desde las 17:00 hrs. en el Parque De Los Príncipes, por los octavos de final de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPNy si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Pronósticos PSG vs Chelsea: revancha de la final del Mundial de Clubes en Champions

ver también

Pronósticos PSG vs Chelsea: revancha de la final del Mundial de Clubes en Champions

Tabla de posiciones Champions League

Publicidad
Lee también
Chileno que trabajó en clubes top de Inglaterra y compró Linares: "Mou y Ancelotti..."
Chile

Chileno que trabajó en clubes top de Inglaterra y compró Linares: "Mou y Ancelotti..."

Chelsea vs. Arsenal: Horario y dónde ver la Carabao Cup
Internacional

Chelsea vs. Arsenal: Horario y dónde ver la Carabao Cup

Las razones para cortar al primer entrenador en el 2026: "Poco profesional"
Internacional

Las razones para cortar al primer entrenador en el 2026: "Poco profesional"

Filtran el primer gran desafío del próximo DT azul: "Hecho pedazos..."
U de Chile

Filtran el primer gran desafío del próximo DT azul: "Hecho pedazos..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo