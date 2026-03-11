PSG y Chelsea se verán las caras en los octavos de final de la Champions League, en una serie que revive la reciente final del Mundial de Clubes, donde los Blues se impusieron por 3-0.

El PSG que llega con dudas tras caer ante Mónaco en Ligue 1 y empatar con el mismo rival en la ronda previa. El Chelsea tampoco atraviesa su mejor momento: viene de sufrir en FA Cup ante Wrexham y solo avanzó tras ganar en el tiempo extra.

PSG vs. Chelsea: Horario y dónde ver

PSG vs. Chelsea juegan este miércoles 11 de enero, desde las 17:00 hrs. en el Parque De Los Príncipes, por los octavos de final de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también Pronósticos PSG vs Chelsea: revancha de la final del Mundial de Clubes en Champions

Tabla de posiciones Champions League

Publicidad