Conmoción en el fútbol internacional hubo tras conocerse la noticia que Chelsea despedía a su entrenador Enzo Maresca el 1 de enero, el DT que los sacó campeón de Conference League y el Mundial de Clubes hace pocos meses.

El diario británico Daily Mail explicó las tres razones que llevaron a la dirigencia a tomar esta determinación, comenzando por lo sucedido en el último duelo ante Bournemouth.

Ahí Maresca no se presentó a la rueda de prensa, esgrimiendo razones de salud. Los dirigentes encontraron que eso era una chiva del porte de una casa.

“La directiva cree que no estaba enfermo y consideró la decisión poco profesional, irrespetuosa e injusta para Wilfredo Caballero, ayudante de campo, quien tuvo que sustituirlo”, manifestaron.

Más razones para despedir a Maresca del Chelsea

Luego agregaron que Maresca era un patrón de fundo con los doctores de la institución, lo cual no va con los lineamientos que tienen.

“No tomaba en cuenta los consejos del Cuerpo Médico respecto del estado de los jugadores que volvían de lesiones, haciéndoles jugar durante mucho tiempo cuando estaban finalizando su recuperación”, señalaron.

Finalmente, y la razón más grande de todas, es que que se dice en Inglaterra que será el próximo DT del Manchester City cuando el ciclo de Pep Guardiola se acabe.

Maresca señaló hace un tiempo que eso “es cien por cien especulación. No me afecta porque sé que no es verdad. Hace una semana estuve en Italia y me vincularon con la Juventus. Ahora pasa lo mismo con el City. No le presto atención”.

