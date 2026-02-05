El fútbol está lleno de fichajes frustrados por diversos motivos. En esta ocasión, Israel Damonte contó que pudo llegar a Universidad de Chile, pero que prefirió no aceptar la oferta.

En época de mercado, hay mil traspasos que se dan de forma inesperada y otros que se caen cuando parecían seguros. Damonte recordó que estuvo muy cerca del Romántico Viajero en uno de sus momentos más gloriosos, pero que la opinión de su padre pesó.

La postura de Damonte

Israel Damonte es un histórico volante del fútbol argentino. Surgido en Estudiantes de La Plata, pasó por Quilmes, San Martín de Mendoza, Tiburones Rojos, Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz, Huracán y Banfield, entre otros. Sin embargo, en su camino se cruzó Chile, aunque decidió pasar de largo.

Resulta que en la época de Jorge Sampaoli, cuando Universidad de Chile venía de ganar la Copa Sudamericana y armaba un plantel para pelear la Copa Libertadores, el casildense pensó en Damonte. El volante era una de las grandes figuras de Godoy Cruz.

“En 2012 tenía todo arreglado con la U de Chile, pero me llamó Marcelo Gallardo para jugar en Nacional. En lo económico, la oferta de Chile era mejor, pero mi viejo me dijo que fuera a Nacional”, comenzó diciendo el ahora entrenador de 44 años a El Espectador Deportes de Uruguay.

Pese a que el ofrecimiento del Bulla era superior desde lo económico, Damonte prefirió al Bolso. La opinión de su padre fue la que terminó pesando más para irse a los tres veces campeones de la Copa Libertadores. “Me habló de la historia del club y me dijo que iba a jugar en un club grande de verdad“, cerró.

Damonte marcando a Ricardo Centurión. Imagen: Getty

¿Cómo terminó la historia? Israel Damonte firmó por Nacional y dio la vuelta olímpica en Uruguay, mientras Universidad de Chile se coronó tricampeón a nivel nacional y alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores en aquel 2012.