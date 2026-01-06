Es tendencia:
Serie Río de La Plata

¡Duro golpe! Cancelan amistoso entre Concepción y Nacional en la Serie Río de la Plata

Finalmente, el ‘Bolso’ no enfrentará a Deportes Concepción en el certamen amistoso y su rival será otro elenco charrúa.

Por Franco Abatte

El 'León de Collao' se vio golpeado por una importante noticia de cara a los amistosos en Uruguay.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTEl 'León de Collao' se vio golpeado por una importante noticia de cara a los amistosos en Uruguay.

Un duro golpe recibió Deportes Concepción de cara a su histórica pretemporada en Uruguay. El elenco lila es una de las grandes sorpresas del torneo amistoso Serie Río de la Plata, donde tenía programado uno de los duelos más atractivos del certamen frente a Nacional de Montevideo. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una noticia poco alentadora.

Según informó el medio Sabes Deportes, el certamen -en el que también participan Colo Colo, Universidad de Concepción y Everton- finalmente no contará con el enfrentamiento entre el León de Collao y el Bolso, tal como se había anunciado inicialmente.

El partido estaba fijado para el 20 de enero a las 22:00 horas en el Parque Central, pero terminó siendo cancelado debido a problemas logísticos del cuadro local, lo que impidió que el compromiso se llevara a cabo.

El nuevo rival de Deportes Concepción

De todos modos, la suspensión del duelo ante Nacional no dejará sin acción a Concepción. Esto porque de acuerdo al mismo medio citado, el equipo dirigido por Patricio Almendra igualmente jugará ese día, aunque su nuevo rival será Cerro Largo, otro elenco uruguayo.

Así, el “León de Collao” seguirá con dos amistosos programados, el otro ante Montevideo City Torque, nuevo club de Salomón Rodríguez, y además realizará una práctica conjunta ante Albion, con el objetivo de sumar roce internacional y minutos de competencia.

Sin Nacional, Deportes Concepción enfrentará a Cerro Largo y Montevideo City Torque en Uruguay. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

Así, Concepción mantiene su planificación original en Uruguay, aunque ahora sin el desafío ante Nacional, que asomaba como el gran reto de su pretemporada.

Programación de Deportes Concepción por Serie Río de La Plata

  • martes 20 de enero: Cerro Largo vs. Deportes Concepción a las 22:00 horas.
  • viernes 23 de enero: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción a las 22:00 horas.
