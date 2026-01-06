Es tendencia:
Deportes Concepción remece el mercado chileno fichando a ex Colo Colo y U de Chile para el arco

Los Lilas oficializaron el arribo de Nery Veloso, quien con 38 años sumará un nuevo club de la Región del Biobío tras jugar también en Huachipato y Fernández Vial.

Por Patricio Echagüe

El Conce se sigue armando en su regreso a la Primera División.
Deportes Concepción se sigue armando hasta los dientes en este mercado de fichajes. Los Lilas no quieren pasar en la Primera División tras su notable ascenso de hace unas semanas y por lo mismo están reforzándose con varios nombres de peso.

El último movimiento de mercado del León de Collao fue la contratación de un experimentado en el arco como Nery Veloso, quien vuelve al fútbol de la Primera División tras estar en Palestino entre 2021 y 2023.

Por medio de sus redes sociales, el Conce oficializó el arribo del ex Colo Colo y Universidad de Chile, quien con 38 años espera ser un aporte en el equipo de Patricio Almendra.

Nery Veloso es el nuevo fichaje de Deportes Concepción

“¡Bienvenido al Conce, Nery! Deportes Concepción y Nery Veloso han sellado el acuerdo para que el arquero chileno de 38 años vista de lila”, publicó el cuadro de la Región del Biobío en sus canales oficiales.

Además, agregaron que “el experimentado guardameta de 38 años cuenta con pasos por clubes como San Antonio Unido, San Luis, Palestino, Colo-Colo, Universidad de Chile, entre otros”.

Con esta imagen Deportes Concepción le dio la bienvenida a Nery Veloso como flamante nuevo refuerzo para el 2026.

Veloso viene de jugar 12 partidos en la última temporada 2025, siendo todos ellos en San Antonio Unido. A mediados de año partió a San Luis de Quillota, donde lamentablemente no logró tener continuidad al ser el suplente del meta Daniel Retamal.

Así las cosas, el arquero es el 14° refuerzo del Conce tras el arribo de Matías Cavalleri, Ignacio Mesías, Cristián Suárez, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia, Misael Dávila, César Dutra, Ethan Espinoza, Javier Rojas, Aldrix Jara, Norman Rodríguez, Mauricio Vera y Fausto Grillo.

