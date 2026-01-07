En la U de Chile deben decidir el futuro de varios jóvenes del plantel y uno que fue sindicado como promesa en el club confirmó que seguirá en la Primera B. Ya no forma parte de los registros en el Romántico Viajero y, de hecho, no estuvo ni siquiera en la pretemporada.

Mientras se iniciaba el trabajo de Francisco Meneghini en el Bulla, este espigado centrodelantero afinaba detalles para un nuevo desafío en la categoría de plata del fútbol chileno. Las referencias son para Cristóbal Muñoz, ariete de 23 años que en la temporada pasada vistió la camiseta de Unión San Felipe.

Muñoz no anotó goles en el Uní-Uní, aunque sí había aportado cuatro dianas en Deportes Santa Cruz, donde tuvo un préstamo. Este martes 7 de enero, el ariete que tiene nacionalidad italiana fue confirmado como refuerzo de Rangers de Talca.

Cristóbal Muñoz en acción ante Coquimbo Unido durante la Copa de Verano 2024. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

De hecho, los Piducanos aprovecharon el pasaporte europeo de Muñoz para oficializar su llegada. El plantel adiestrado por Erwin Durán ya suma una docena de incorporaciones durante este mercado de fichajes. Los talquinos quieren mejorar lo hecho en la campaña pasada, donde llegaron a la Liguilla de Ascenso, pero cayeron ante San Marcos de Arica.

Cristóbal Muñoz jugó 13 partidos con el plantel estelar de la U de Chile, donde sumó acción con Diego López, Rafael Dudamel, Santiago Escobar y Gustavo Álvarez, quien lo hizo jugar en cinco ocasiones. Pero con ningún entrenador pudo inaugurar su registro goleador en los azules.

Cristóbal Muñoz en acción ante Colo Colo por la Copa Chile 2025. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Así las cosas, Muñoz espera conformar una dupla de ataque temible en el cuadro rangerino, que ya había oficializado el fichaje del centrodelantero uruguayo Sebastián Ribas. También sumó otras alternativas de ataque, como el extremo Manuel Vicuña, quien llegó desde Magallanes.

O incluso el retorno del talentoso volante ofensivo argentino Mauro González, quien volverá a ponerse la casaquilla rojinegra. Pero no sólo el bloque de arriba tiene nuevos nombres, pues para la custodia de la portería llegó al Fiscal de Talca el veteranísimo Cristian Campestrini, reciente campeón de la categoría con Universidad de Concepción.

Y otros futbolistas de vasto recorrido en la división de plata, como el uruguayo Damián González. También el polifuncional Kevin Vásquez y algunos otros nombres que arriban desde primera división: Carlos Labrín, quien quedó libre de Ñublense y Alejandro Márquez, quien culminó su estadía en Cobresal. Rangers se arma prácticamente de nuevo para afrontar el 2026.

Así terminó Rangers en la tabla de la Primera B 2025

A Rangers de Talca le alcanzó su puesto para clasificar a la Liguilla de Ascenso, pero no estuvo cerca de pelear por el boleto a la máxima categoría.

