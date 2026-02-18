El mercado de fichajes está por cerrarse y, con ello, son distintos los jugadores que siguen en búsqueda de su próximo destino, siendo uno de ellos Matías Moya, jugador que salió recientemente de Colo Colo y que aún no encuentra un nuevo club.

El atacante dejó los albos tras acordar su salida anticipada de la escuadra debido a que no estaba en los planes de Fernando Ortiz, donde tenía contrato durante toda esta temporada, convirtiéndose en jugador libre.

El incierto presente de Matías Moya

Tras esto, el nombre de Moya sonaba con fuerza para reforzar Ñublense esta temporada, equipo que tuvo un duro 2025 al no clasificar a ninguna de las competencias internacionales.

El futbolista de 27 años jugó con los Diablos Rojos entre la temporada 2021 y 2022 donde vivió una positiva etapa, por lo mismo había expectación sobre un posible regreso. Pero hasta el momento, nada se concretó.

Luego sonó un posible regreso a Deportes Iquique, equipo en el que jugó la última temporada a préstamo. Sin embargo, fue descartado rápidamente.

El jugador sigue en la búsqueda de equipo a horas de que cierre el mercado.. /Photosport

En conversación con el medio Tierra de Campeones, el presidente de la escuadra, Cesare Rossi, confirmó que el jugador no llegará a la escuadra. “Matías Moya no tuvo un nivel importante el año pasado; creo que yo que no está para el nivel de lo que queremos nosotros y tiene un perfil diferente para lo que quiere ahora Deportes Iquique”.

La carrera de Matías Moya

El jugador de 27 años comenzó su carrera en River Plate el año 2016, pasando luego a préstamo por escuadras como Banfield y Ñublense. A finales de 2022 ficha con Colo Colo, pero el 2025 salió cedido a Deportes Iquique, equipo que tuvo una dura temporada y terminó perdiendo la categoría.