Polémica en Deportes Concepción. Es que los hinchas no quieren ver ni en pintura a Mauricio Vera, quien dejó el equipo a dos fechas de haber debutado y partió a Nacional de Uruguay.

Pero como dice el refrán, “A rey muerto, rey puesto”, el Conce pagó con la misma moneda y se trajo al volante Yonathan Rodríguez, quien curiosamente viene del “Bolso”. Tras dejar su país, el charrúa habló del caso y cómo se dio su arribo al Biobío.

“El fútbol chileno es lindo y cuando surgió la posibilidad no lo dudé. El equipo arrancó bastante mal, pero nada, ascendió hace poquito, quedan bastantes partidos por lo que me dijo el técnico, quiero llegar lo más rápido posible”, dijo a El Espectador Deportes.

La polémica entre Nacional y Concepción con fichajes

Yonathan Rodríguez fue consultado sobre su también controvertida de Nacional de Uruguay, en una situación que se repitió con Mauricio Vera en Deportes Concepción. El nuevo jugador lila dio su versión de los hechos.

Rodríguez en Nacional.

“Con la llegada de Vera a Nacional se abrió una puertita y voy a aprovechar la oportunidad… Pasaron cosas que por ahí la gente no sabe. Las charlas con Flavio y con Eguren fueron las mejores, después está la decisión técnica y ahí uno no se puede meter”, dijo.

Publicidad

Publicidad

Por eso, el uruguayo ahora solo se enfoca en su nueva aventura con el León de Collao, donde no la pensó dos veces y ya viaja rumbo a Chile. Con total sinceridad dice que fue una decisión repentina.

ver también ¿Descenso? La estadística que amenaza a Concepción y un campeón del fútbol chileno con el Fantasma de la B

“Salió rápido la oportunidad de ir a Concepción por un año. Apenas me dio el tiempo para hacer las valijas y en un rato ya me voy para el aeropuerto”, cerró el nuevo lila.