Mientras Deportes Concepción enfrentaba a U de Concepción en el derby de la ciudad penquista, los hinchas lilas pusieron el grito en el cielo. Es que uno de sus cracks no apareció entre los citados y dialoga para salir del club.

“Negociaciones avanzadas”, reportó el medio local 2 en 4 Días, el cual cubre a Nacional de Uruguay. Es que el potente elenco charrúa y habitual en copas de Sudamérica va con todo por volante “liláctico”

El jugador aludido es Mauricio Vera, una de las figuras en los amistosos e inicio de la Liga de Primera del León de Collao. El volante argentino no fue contemplado ni en la banca ante el Campanil debido a su situación.

Así avanza negociación por figura de Concepción

Mauricio Vera, volante de gran rendimiento en los duelos de Concepción, prepara maletas rumbo a Nacional de Uruguay. El jugador ya tiene diálogos y negociaciones con el “Bolso”, por lo que no fue citado para el duelo ante la U de Conce.

Mauricio Vera en el partido ante la UC /Photosport

“El argentino Mauricio Vera está próximo a ser jugador de Nacional. El ex Boston River, que fichó en enero por Concepción, es el único apuntado por los tricolores. Las negociaciones están muy avanzadas desde hace varios días.”, reportó la periodista de ESPN, Ana Inés Martínez.

El aún jugador del Conce tiene 27 años y jugó en 2024 y 2025 en Boston River, por lo que es conocido en el mercado uruguayo. Según la citada fuente, está todo acordado para que vaya al Bolso.

Por otra parte, el periodista del medio El Espectador, Diego Domínguez, avisó que Naiconal “ofertó el viernes por el exjugador de Boston River… Los tricolores presentaron una propuesta a Deportes Concepción para comprar al mediocampista”.