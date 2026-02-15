Deportes Concepción aseguró más de 10 refuerzos en el mercado de fichajes y uno de los que se esperaba mucho era el argentino Mauricio Vera, quien de inmediato se ganó un lugar en el equipo titular. Pero sorpresivamente quedó fuera del primer clásico que los lilas jugaron en su retorno a la élite.

Para colmo, Universidad de Concepción tuvo la capacidad de reponerse a la desventaja con la que se fueron al descanso y venció al León de Collao por 2-1 gracias a un gol de Cristofer Mesías y otro del atacante panameño Cecilio Waterman.

Luego del encuentro, Patricio Almendra fue consultado por la ausencia de Vera, quien tiene una opción latente en esta ventana de traspasos. Algo que el DT confirmó, pero sin profundizar en los detalles sobre la tratativa con Nacional de Montevideo.

“Mauro está en una negociación con un club del extranjero. No tiene su cabeza acá, lamentablemente es un jugador importante para nosotros. Pero está viendo una posibilidad de jugar Copa Libertadores, esa es la verdad”, manifestó Almendra sobre el volante central, quien llegó a Chile desde Boston River, donde fue capitán.

De todos modos, prefirió no decir mucho más. “Lo están viendo de club a club, no puedo ahondar más en detalles”, blanqueó el Pato Almendra: el Bolso negocia directamente con el León de Collao por el mediocampista, quien también tuvo un paso por San Luis de Quillota en el balompié criollo.

Pero los dio. “Esto fue hace dos días. Habíamos preparado todo con Vera. Lamentablemente no pudimos contar con él. Está en la negociación, desconozco los términos. Pero seguro en la semana los sabremos. No puedo decir si está o no, es algo que se puede cerrar más rato. Mañana o también está la posibilidad que no se cierre”, apuntó Almendra.

“Sería una falta de respeto para el jugador decir si vamos a traer otro o no vamos a traer a nadie. Hablaré con los hechos consumados”, agregó el director técnico de los lilas. Pero dejó entrever que la salida de Vera es prácticamente un hecho: una llamada de Nacional de Uruguay suena irrechazable.

DT de Concepción aborda las ausencias de Mauricio Vera y de Ignacio Mesías

Con el caso de Mauricio Vera, el DT de Deportes Concepción sacó la voz para contar cada vez más. “Lógico que conversé con él. Tiene una posibilidad de ir a un equipo grande en el extranjero. A jugar Copa Libertadores, con condiciones distintas a las que tiene acá. ¿Se lo voy a impedir? Es libre para soñar en ese sentido”, admitió Almendra.

“No tendría un jugador que no esté con su cabeza 100 por ciento acá. Sólo eso. Si yo fuera Vera, tomo la opción. No es obligación que sean hinchas del Conce. Yo me vine de Emiratos Árabes a jugar por el Conce, todos los casos son distintos. El técnico de Nacional es el que lo tuvo en Boston (N. de la R: Jádson Viera). No soy de privar ni cerrar las puertas a un jugador”, agregó Almendra.

Prosiguió y planteó que “cada uno tiene la libertad de manejarse como estime mejor”. El DT reconoció sentirse afectado y también explicó otra ausencia: la de Ignacio Mesías, atacante que vive su segundo ciclo en el club, donde regresó tras estar una temporada en Unión La Calera.

“Nacho es un tremendo jugador que el tiempo que estuvo acá hizo cosas muy buenas. Ahora he decidido por Larrivey y Carlos Escobar para que sean los 9 del equipo por el momento”, reconoció Almendra, quien apostó por el experimentado argentino y el coquimbano, un símbolo de los ascensos del club.

De todos modos, vislumbra minutos para Mesías en cualquier momento. “Él tendrá su oportunidad y cuando la tenga, tendrá que demostrar lo bueno que hizo en el pasado”, expuso Almendra en torno al Nacho, ariete surgido de las divisiones menores de Unión San Felipe.

Al cabo de tres partidos, el León de Collao sólo sabe de derrotas en la Liga de Primera 2026: ante O’Higgins en Rancagua, frente a Universidad Católica en el Claro Arena y ante Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo, aunque también como forastero.

