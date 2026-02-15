ver también Minuto a minuto: Colo Colo recibe a Unión La Calera con el deber de volver a encantar a sus hinchas

Al igual que en la fecha anterior, Javier Correa fue titular ante Unión La Calera en un doble “9” que planteó el DT de Colo Colo. Pero Fernando Ortiz tuvo que hacerle un retoque a esa dupla argentina que también tuvo a Maximiliano Romero en la media hora del encuentro.

La alarma se encendió en el banco de suplentes de los albos por un aviso que dio Jeyson Rojas, según reportó Daniel Arrieta al borde de la cancha para la transmisión de TNT Sports. Pero la confusión cundió cuando el que estaba tendido en el césped era Tomás Alarcón.

Pero finalmente, el cambio de Leandro Hernández fue para reemplazar a Correa, quien una vez más manifestó problemas musculares. Cuando llegó al banco de suplentes para seguir el resto del partido, el ex atacante de Estudiantes de La Plata dejó fluir toda la rabia.

Javier Correa tuvo un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda. (Diego Martin/Photosport).

Su primera reacción fue golpear la butaca que tenía delante. Después derechamente empujó y volteó el par de asientos. Una señal gráfica de que este problema físico le causó una tremenda impotencia. Justo cuando venía de anotar un gol debajo del arco que motivó una reacción que luego Correa debió salir a explicar.

El gesto de impotencia de Correa. (Captura TNT Sports).

Y cuando el Superclásico está a la vuelta de la esquina, pues luego de enfrentar a O’Higgins los albos recibirán a Universidad de Chile en el estadio Monumental por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

