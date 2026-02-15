Una lamentable noticia se dio a conocer este domingo 15 de febrero y sacudió tanto a Colo Colo como a Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra el futuro deportivo del Cacique.

Se trata de la muerte del director de Blanco y Negro, Carlos Cortés, quien se encontraba de vacaciones con su familia en el sur del país. En medio del impacto que provocó la noticia durante la jornada, la institución alba utilizó sus canales oficiales para despedir públicamente al abogado con un escueto mensaje publicado en X (antes Twitter).

El mensaje oficial de Colo Colo por la muerte de Carlos Cortés

A través de un breve pero sentido comunicado, el club Popular rompió el silencio y, en la previa del duelo ante Unión La Calera por la fecha 3 de la Liga de Primera, hizo una pausa para expresar su pesar por la partida del abogado de 56 años.

Junto a una imagen de luto, la cuenta oficial de Colo Colo señaló: “Como club, lamentamos el sensible fallecimiento del director de Blanco y Negro, Carlos Cortés Guzmán. Desde Colo Colo enviamos nuestras condolencias a toda la familia y los acompañamos en su pena”, acompañado de emojis en señal de duelo.

La declaración, que llegó horas después de confirmarse el deceso del directivo, alcanzó rápidamente miles de visualizaciones y generó múltiples reacciones en el mundo albo.

La relación de Carlos Cortés con los miembros del directorio de Blanco y Negro —al que llegó en 2019— estuvo marcada por contrastes. Si bien en la mayor parte de su gestión mantuvo un perfil bajo, también fue protagonista de una de las polémicas más graves de la concesionaria, cuando Aníbal Mosa lo acusó de haber llegado a los golpes en una reunión de directorio.

Por otro lado, Alfredo Stöhwing, aliado de Cortés en la mesa de ByN, una vez conocida la noticia de su fallecimiento, destacó su labor y calificó su partida como “una gran pérdida para la institución”.