Colo Colo celebró un triunfo agónico ante Unión La Calera que, más allá de darle un respiro y los tres puntos, dejó en evidencia que el equipo todavía necesita algo más. El Cacique nuevamente no pudo marcar diferencias en el tiempo regular y la opción de un último refuerzo comienza a tomar más fuerza.

El Eterno Campeón no se ha retirado del mercado de fichajes del fútbol chileno y, con el cierre del libro este jueves, le mete el pie al acelerador. Días atrás se daba casi por hecho el arribo de Thiago Nuss, pero las cosas finalmente se cayeron. Y ante esto, hay una decisión clara.

La dirigencia de Blanco y Negro ya tiene definidos los plazos que se dará para ver si es que apuesta por algún plan B o si se queda con lo que tiene. Esto, considerando cualquier negociación en menos de una semana.

Colo Colo y la fecha para la decisión sobre su último refuerzo del 2026

En Colo Colo recibieron un portazo desde Grecia con Thiago Nuss y quedaron con la duda de si ir o no por otro refuerzo. El Cacique busca un extremo derecho en el cierre del mercado de fichajes del fútbol chileno y ya le puso fecha a la decisión final.

Fernando Ortiz espera tener un último refuerzo en Colo Colo. Foto: Photosport.

Este domingo luego del partido ante Unión La Calera, Aníbal Mosa se refirió a lo que serán las últimas movidas del Eterno Campeón antes del plazo límite. Ahí el presidente de Blanco y Negro confirmó que todo quedará definido este martes.

Durante la tarde se llevará a cabo una nueva reunión de directorio, donde ya con conversaciones en curso, esperan tomar la decisión. Esto, apostando a traer un refuerzo más o si se quedan con lo que tienen.

Gol es lo que más le ha faltado a Colo Colo en el inicio del año y un extremo por derecha es lo que quieren para solucionarlo. Sin embargo, la irrupción de nombres como Yastin Cuevas, Leandro Hernández y Francisco Marchant, sumado a que Lautaro Pastrán todavía no juega un duelo oficial, pueden ser suficientes para Fernando Ortiz.

El técnico será quien determine si es realmente necesario hacer la inversión o si es mejor seguir apostando por la cantera, que le ha respondido hasta ahora. Todo esto quedará claro el martes por la tarde.

Colo Colo ha ido al alza y, pese a no terminar de convencer con su juego, sí está consiguiendo resultados. El Cacique se prepara para el cierre del mercado de fichajes, con la mira puesta en algunos nombres.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de saber si llegará un séptimo refuerzo, Colo Colo entrena para seguir escalando en la parte alta de la Liga de Primera. El Cacique vuelve a la cancha este sábado 21 de febrero visitando a O’Higgins desde las 18:00 horas.