Si había alguien que podía vislumbrar su futuro apostado en el Superclásico era Fernando Ortiz, quien extendió su permanencia en Colo Colo a pesar de quedar fuera de todas las competencias internacionales, pero al parecer será Paqui Meneghini el que se jugará mucho de su puesto.

El entrenador de Universidad de Chile todavía no consigue su primer triunfo oficial. Y los dos empates al cabo de tres fechas en la Liga de Primera 2026 dispararon las dudas en torno a la conducción de Meneghini. Y más allá de los dos triunfos en fila, el Tano Ortiz tampoco está indiscutido.

Fue en ese contexto que el Bichi Borghi atendió el llamado de RedGol para analizar en profundidad lo que se puede esperar del choque entre albos y azules. “Estamos demasiado embalados, exigiendo muchas cosas que por la calidad del campeonato no tenemos”, dijo el otrora campeón del mundo con Argentina.

Claudio Borghi junto a Claudio Palma en una transmisión de CDF. (Andres Pina/Photosport).

“Queremos parecernos a grandes potencias, que un clásico define o no. Pero no tenemos esa condición. Los clásicos son decidores de muchas cosas, pero en la segunda rueda. Estamos recién iniciando el campeonato, pensar en un cambio de entrenador en cuatro o cinco fechas es una locura”, agregó el Bichi Borghi.

De todas maneras, el Bichi no descartó que se pueda cortar por lo sano. “Pero el exitismo de la gente del fútbol, que quiere resultados de cualquier forma y empieza a cortar cabezas”, manifestó Borghi, quien también fue DT de Audax Italiano, Argentinos Juniors, Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.

Paqui Meneghini busca fórmulas para vencer a Limache. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Pero con tres o cuatro entrenadores al año nadie logra un funcionamiento adecuado”, sentenció Claudio Borghi sobre este carrusel de nombres que ya ronda el Centro Deportivo Azul, mientras que Ortiz algo acalló las dudas con seis puntos al cabo de nueve posibles.

Borghi defiende a Ortiz y Meneghini para el primer Superclásico de 2026





Claudio Borghi sabe que Meneghini tuvo un inicio dubitativo en U de Chile y que Ortiz comenzó cuestionado en Colo Colo tras el débil desenlace de 2025. “En calidad de juego, no. No he visto grandes partidos. Creo que es el campeonato más parejo de los últimos años”, se aventuró el Bichi.

Fernando Ortiz festejó dos victorias en fila en el Cacique. (Felipe Zanca/Photosport).

“Nadie saca una ventaja para decir que es el favorito. Nadie. No creo, espero que tengan el ritmo necesario y la forma cuando jueguen muchos partidos. Deberían participar los 3 de esto”, apuntó Borghi, quien espera ver a los albos, al Romántico Viajero y la Universidad Católica en la lucha por el título.

Por lo pronto, Colo Colo debe afinar detalles para visitar a O’Higgins en Rancagua, mientras que Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional. Y la Universidad Católica quiere lavar heridas que dejó la derrota ante Cobresal y desafiará al campeón Coquimbo Unido en el hermoso Claro Arena.

Así van los grandes en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

La UC, Colo Colo y la U de Chile se ubican así en la tabla de la Liga de Primera 2026 al cabo de tres fechas.