Deportes Limache consiguió una victoria frente a O’Higgins que lo puso al tope de la tabla en la Liga de Primera 2026, mientras que U de Chile profundizó sus dudas con un empate sin goles contra Palestino, más allá de la tremenda polémica en torno al gol que anotó Charles Aránguiz sobre la hora y fue anulado.

Una acción que había terminado dentro del arco del Tino a raíz de un garrafal error del golero Sebastián Pérez. Pero que no subió al marcador mediante la intervención del VAR, que conminó al juez a revisar una clara mano de Matías Zaldivia.

En ese contexto, el Tomate Mecánico asoma como el siguiente rival del Romántico Viajero. Y en el Estadio Nacional. Una suerte de obligación para Paqui Meneghini de conseguir el primer triunfo oficial. Algo que se le ha escapado hasta en los amistosos: además de perder frente a Universitario de Perú, los azules cayeron ante San Luis de Quillota post duelo vs el Tino.

Jean Meneses, un toque de calidad constante en Deportes Limache. (Andres Pina/Photosport).

“Vamos bien, la verdad no prestamos mucha atención de cómo viene el rival”, reconoció Matías Bórquez, el portero del Tomate Mecánico, quien atendió el llamado de RedGol para palpitar este bonito partido que se jugará en la 4° jornada liguera el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas. “Nos preocupamos de nosotros”, agregó el meta.

Matías Bórquez en acción en la clara victoria de Limache frente a Colo Colo en Valparaíso. (Andres Pina/Photosport).

Dejó claro que el plantel liderado por Víctor Rivero cree mucho en la calidad que tiene. Sobre todo por la llegada de refuerzos importantes que rindieron desde el inicio, como Jean Meneses. O el paraguayo Ramón Martínez. Incluso Joaquín Montecinos, quien ha evidenciado sus ganas de revancha sobre el terreno de juego.

“Venimos haciendo un buen trabajo y eso nos puede facilitar las cosas el domingo”, fue parte del contundente recado que Bórquez les envió a los pupilos de Paqui Meneghini.

Matías Bórquez y Limache se ilusionan con darle otro golpe a U de Chile

El golero de Deportes Limache está ilusionado por lo que ha mostrado su equipo y cree que eso puede complicar a la U de Chile. Aunque sabe que enfrentar a un equipo grande siempre es diferente. Por el contexto. Porque todo se aumenta en este tipo de duelos.

Sobre todo si se consideran las dudas iniciales del proceso de Paqui Meneghini como director técnico. “Tienen un plantel de jerarquía, pero son otro tipo de partidos jugar contra los grandes”, advirtió Matías Bórquez, golero de 27 años surgido en las inferiores de Palestino que tiene vasta experiencia en el ascenso chileno y en 2025, le ganó el duelo a Nicolás Peranic por la custodia del pórtico.

Matías Bórquez en acción por la final de la Copa Chile, que Huachipato ganó por penales. (Jorge Loyola/Photosport).

Había jugado en Deportes Recoleta, Municipal Santiago y San Antonio Unido hasta enero de 2023, cuando se integró a Deportes Limache. “Por todo eso lo tenemos que preparar bien”, cerró el Mati Bórquez, quien tiene plena confianza en él y sus compañeros para sorprender a los azules en la antesala del Superclásico.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Limache está en la cima de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 al cabo de tres partidos, mientras que Universidad de Chile está muy cerca de la parte baja.

