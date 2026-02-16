“La presión es de ellos”: Victor Rivero entrega la clave de Limache para visitar a la Universidad de Chile

La Liga de Primera ya comienza a palpitar la fecha 4 y uno de los partidos más atractivos será el encargado de cerrar la jornada dominical. Es que habrá un duelo clave entre Universidad de Chile y Deportes Limache, que arrastran realidades totalmente opuestas.

La U con Francisco Meneghini no ha podido ganar en el arranque y solo suma dos unidades. Incluso estuvieron a segundos de superar a Palestino pero el VAR apareció para anular la jugada del gol de Charles Aránguiz. Por lo que se ubican en la parte baja de la tabla.

Por el otro lado, el “Tomate mecánico” superó a Colo Colo y O’Higgins, y sumó un empate de visitante ante Ñublense. De está forma, Limache es el único puntero y se mantiene como invicto del torneo.

Así las cosas, en el cuadro dirigido por Victor Rivero tienen clara su tarea para lo que será el duelo en el Estadio Nacional. “Vamos a jugar cerrando la fecha. Algún rival seguramente nos va a pasar. Pero no tenemos que fijarnos en eso. Nosotros tenemos que entender que la presión es de ellos”, expresó el DT a Limache TV.

Tras ello, apuntó a la táctica que asumirán para doblegar al elenco de Paqui Meneghini. “Tenemos que llevar a la U a jugar el partido que queremos nosotros, donde nos hacemos más fuertes y aprovechar los espacios”, reconoció el adiestrador nacional.

Rivero y Popín Castro buscarán dar el batacazo ante la U

Incluso apuntó a que pese al gran comienzo ante el Cacique, siguen con los pies en la tierra y enfocados en hacer historia. “Tuvimos un inicio auspicioso por como se le ganó a Colo Colo. Eso generó altas expectativas. Pero no vamos a prometer falsas ilusiones. Vamos partido a partido”, sentenció el DT nacional.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Deportes Limache?

La fecha 4 de la Liga de Primera finaliza el domingo 22 de febrero con el duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache. El encuentro en el Estadio Nacional, que presentará la galería Sur cerrada, será el primero tras la seguidilla de conciertos. Por lo que también hay preocupación por el estado de la cancha.

Dicho duelo está programado para las 20:30 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max. Además será el último examen para la U antes del Superclásico y el duelo por Copa Sudamericana.

