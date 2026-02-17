Pronósticos O’Higgins vs Bahía: el Celeste quiere sorprender al invicto brasileño en la Copa Libertadores

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en O'Higgins vs Bahía, por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

O’Higgins tendrá la difícil tarea de vencer a Bahía en la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El encuentro de ida se disputará este miércoles 18 de febrero, a las 19:00 horas, en El Teniente. El cuadro celeste jugó sus dos primeros partidos del Campeonato Nacional en Rancagua y consiguió los seis puntos, pero en su visita a Limache cayó por 2-1.

El elenco brasileño parte como favorito en la serie, ya que está invicto en 2026. Disputó ocho partidos en el Campeonato Baiano, de los cuales ganó seis y, además, superó a Corinthians y Vasco da Gama en el inicio del Brasileirão, aunque igualó con Fluminense en medio de esos encuentros.

En la previa del partido, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que consideres al momento de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en O’Higgins vs Bahía

Ambos equipos anotarán: Si 1.83 Anotará o conseguirá una asistencia: Francisco González 3.10 Remates de Martín Sarrafiore: Más de 1.5 1.80

Goles de los dos equipos en O’Higgins vs Bahía

En dos de los tres partidos de O’Higgins en el Campeonato Nacional, anotaron los dos equipos. En cinco de los recientes seis compromisos de Bahía, entre el Baiano y la Serie A, también marcaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365

Francisco González, decisivo desde el arranque

Francisco González comenzó la temporada con el pie derecho. Dio una asistencia en el triunfo 2-1 sobre Deportes Concepción y marcó el único tanto frente a Deportes La Serena.

El jugador argentino ya cuenta con experiencia internacional: el año pasado, con Defensa y Justicia, disputó seis partidos y registró una asistencia.

Anotará o conseguirá una asistencia: Francisco González – 3.10 en bet365

Sarrafiore lidera en remates, pero falta efectividad

Martín Sarrafiore es una de las cartas ofensivas del cuadro celeste: suma 10 remates en sus tres presentaciones en la Liga de Primera. En todos esos encuentros intentó al menos dos disparos.

Sin embargo, su efectividad ha sido baja, ya que solo uno de esos intentos fue entre los tres palos.

Remates de Martín Sarrafiore: Más de 1.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en O’Higgins vs Bahía

