Liga de Primera 2026

U. de Chile vs. U. de Concepción: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Los Azules buscan despegar en la tabla con un triunfo sobre el Campanil.

Por Franccesca Arnechino

Los azules enfrentarán a la U de Conce por la sexta fecha del Campeonato Nacional.
Universidad de Chile pasó de la alegría a la decepción en pocos días y es que tras celebrar el triunfo en el Superclásico ante Colo Colo, los azules quedaron eliminados de la Copa Sudamericana frente a Palestino, que en el final consiguió el gol que le dio el paso a la fase de grupos.

Ahora, el equipo de Francisco Meneghini busca dar vuelta la página y enfocarse en la Liga de Primera donde enfrentará a Universidad de Concepción por la fecha 6 con la misión de sumar y lograr su primer triunfo como local.

U. de Chile vs. U. de Concepción: Horario y canal

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción juegan este lunes 9 de marzo, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Probable formación U. de Chile vs. U. de Concepción

La oncena titular de la U sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales en los volantes; Javier Altamirano en la salida; Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero en ataque.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

