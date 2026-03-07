O’Higgins le puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga de Primera 2026 y lo hizo con una luchada victoria por 1-0 ante la UC en la 6° fecha. Los celestes tuvieron un partido estratégico sin perder de vista la revancha copera por la Libertadores. Desde el comienzo, pudieron desnivelar.

Francisco González se escapó en demanda del arco, pero Vicente Bernedo hizo un achique extraordinario. Y una salvada justo a tiempo de Tomás Asta-Buruaga terminó por evitar la inminente apertura de la cuenta celeste. Una jugada que marcó el peligro del zurdo formado en Newell’s Old Boys.

Se jugaba el minuto 38 cuando llegó el 1-0. Fue un genial centro a tres dedos de Panchito González, quien encontró a Bastián Yáñez. El zurdo ex Godoy Cruz se tiró hacia adelante para empalmar el balón. Primero, se estrelló en el poste. Pero de todas maneras traspasó la raya definitoria ante el estéril esfuerzo de Bernedo por evitarlo.

Vicente Bernedo ve cómo la pelota va hacia su arco. (Jorge Loyola/Photosport).

Fue una manera que tuvo el Capo de Provincia que por las bandas cruzadas llegarían sus mejores ataques. Daniel Garnero, quien sorprendió al apostar por Vicente Cárcamo desde el comienzo, hizo dos cambios en el descanso. El juvenil zurdo le dejó su lugar a Matías Palavecino y Clemente Montes entró por Jhojan Valencia.

Bastián Yáñez se emocionó con su gol a la Católica. (Andres Pina/Photosport).

O’Higgins se resguarda para la Copa Libertadores en el 2° tiempo ante la UC

O’Higgins tenía este partido contra la UC en medio de la llave frente a Deportes Tolima de Colombia para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por eso mismo, desde la hora de juego Lucas Bovaglio comenzó a tomar decisiones con la mente puesta en esa expedición a Ibagué.

Martín Sarrafiore entró por Juan Leiva mientras que su compatriota argentino Benjamín Schamine sustituyó a la figura de la jornada: González, quien salió muy aplaudido en El Teniente. A 15 minutos para el final, el DT trasandino hizo otras dos modifcaciones.

Sacó del campo de juego al amonestado Luis Pavez, quien fue el capitán. El otro que salió fue Joaquín Tapia. Ingresaron Felipe Faúndez y Leandro Díaz. Garnero intentó cambiar las cosas con las entradas de Alfred Canales y Bernardo Cerezo. Y a cuatro minutos del final, ingresó Martín Gómez.

Omar Carabalí tuvo dos tapadas claves ante la UC. (Andres Pina/Photosport).

El argentino, quien llegó desde Real Pilar a la UC, se estrenó oficialmente con la Franja. Sobre el final, en el quinto minuto agregado, Omar Carabalí hizo una tapada espectacular para ahogar un gol de Palavecino. El portero festejó la acción como si hubiese sido un gol. Y todos los hinchas rancagüinos hicieron lo mismo. Ese manotazo espectacular se lo merecía totalmente. Fue clave para el 1-0 final.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

O’Higgins llegó a 9 puntos al cabo de seis partidos disputados en la Liga de Primera 2026.

