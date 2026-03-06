Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

El desesperado llamado de madre de hincha de O’Higgins detenido en Brasil: “Les pido perdón, él no es racista”

Isabel Vargas, madre de Francisco Sepúlveda, habló de la pesadilla que viven como familia luego de la detención de su hijo tras duelo ante Bahía.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
La madre del hincha dice que no ha podido comunicarse con su hijo.
© Sextavisión / O'Higgins.La madre del hincha dice que no ha podido comunicarse con su hijo.

Mientras O’Higgins vive un gran momento en Copa Libertadores tras superar a Tolima en la ida de fase 3, una familia pasa por una pesadilla luego del pasado duelo con Bahía. Es que un hincha celeste lleva más de una semana detenido en Brasil por actos de racismo.

Se trata de Francisco Sepúlveda, fanático del Capo, quien en ante Bahía fue sorprendido por las cámaras haciendo gestos racistas a la hinchada rival. Tras el duelo fue detenido y su panorama se ve complejo dada la legislación brasileña

Y a una semana de los hechos fue Isabel Vargas, su madre, tomó la palabra e hizo un desesperado llamado para que liberen a su hijo de la cárcel de Brasil. La mujer asumió las culpas y pidió ayuda para el joven fanático del Capo.

La pesadilla de la familia de hincha de O’Higgins

Isabel Vargas, madre de Francisco Sepúlveda, hincha de O’Higgins detenido en Brasil por racismo, se quebró en TV al hablar sobre su hijo y los duros momentos familiares por el caso tras el duelo de Copa Libertadores.

“Aquí a mi hijo lo han hecho pebre, les pido por favor a los brasileros que lo perdonen, se los pido como madre. Conozco a mi hijo, mi hijo no es malo, si yo tuviera que pedirle perdón, se los pido. Todos cometemos errores y él lo cometió”, dijo a Sextavisión.

Publicidad

La madre del hincha del Capo detenido en Brasil explicó que “nos dijeron que él hizo movimientos, pero sé que mi hijo no es racista. Pienso yo que se debe haber tomado una cerveza, fue euforia, una tontera, mi hijo tiene una hoja de vida intachable”.

“Hemos estado mal como familia porque nunca habíamos pasado por esto, mi hijo mayor estaba con él y me avisó el martes en la noche que habían tomado detenido a Francisco. Me derrumbé y de ahí ya no hemos parado, puro llanto, sin dormir, sin saber qué está pasando con mi hijo“, cerró.

Lee también
Sin equipo y con un “no” sobre la mesa: el incierto futuro de Mauricio Isla
Chile

Sin equipo y con un “no” sobre la mesa: el incierto futuro de Mauricio Isla

El canal que transmite Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera

Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis
U de Chile

Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis

Schiappacasse y el gran problema de la U: extraña a este delantero
U de Chile

Schiappacasse y el gran problema de la U: extraña a este delantero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo