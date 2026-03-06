Mientras O’Higgins vive un gran momento en Copa Libertadores tras superar a Tolima en la ida de fase 3, una familia pasa por una pesadilla luego del pasado duelo con Bahía. Es que un hincha celeste lleva más de una semana detenido en Brasil por actos de racismo.

Se trata de Francisco Sepúlveda, fanático del Capo, quien en ante Bahía fue sorprendido por las cámaras haciendo gestos racistas a la hinchada rival. Tras el duelo fue detenido y su panorama se ve complejo dada la legislación brasileña

Y a una semana de los hechos fue Isabel Vargas, su madre, tomó la palabra e hizo un desesperado llamado para que liberen a su hijo de la cárcel de Brasil. La mujer asumió las culpas y pidió ayuda para el joven fanático del Capo.

La pesadilla de la familia de hincha de O’Higgins

Isabel Vargas, madre de Francisco Sepúlveda, hincha de O’Higgins detenido en Brasil por racismo, se quebró en TV al hablar sobre su hijo y los duros momentos familiares por el caso tras el duelo de Copa Libertadores.

“Aquí a mi hijo lo han hecho pebre, les pido por favor a los brasileros que lo perdonen, se los pido como madre. Conozco a mi hijo, mi hijo no es malo, si yo tuviera que pedirle perdón, se los pido. Todos cometemos errores y él lo cometió”, dijo a Sextavisión.

La madre del hincha del Capo detenido en Brasil explicó que “nos dijeron que él hizo movimientos, pero sé que mi hijo no es racista. Pienso yo que se debe haber tomado una cerveza, fue euforia, una tontera, mi hijo tiene una hoja de vida intachable”.

“Hemos estado mal como familia porque nunca habíamos pasado por esto, mi hijo mayor estaba con él y me avisó el martes en la noche que habían tomado detenido a Francisco. Me derrumbé y de ahí ya no hemos parado, puro llanto, sin dormir, sin saber qué está pasando con mi hijo“, cerró.