“No es común”: Experto analiza grave lesión de Víctor Dávila en el América de México

Victor Dávila protagonizó una de las jugadas más impactantes de los últimos años. El chileno tuvo que ser reemplazado en el último partido del América tras sufrir una hiperextensión y se pierde el resto de temporada del 2026.

La lamentable jugada se registró al minuto 36 del primer tiempo en el duelo de las águilas ante Juárez. El delantero nacional fue a buscar el balón pero terminó haciendo una contorsión de su pierna derecha.

El ex Huachipato cayó al suelo y de inmediato se solicitó la atención médica de urgencia. Lo que finalmente confirmó lo peor tras los exámenes médicos. “El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha”, informó el cuadro mexicano.

Por lo que Dávila estará fuera de las canchas como mínimo ocho meses. De está forma se pierde lo que resta de temporada y, de no ocurrir ningún contratiempo en su recuperación, recién en el 2027 podría volver a jugar a nivel profesional.

¿Qué pasó con Víctor Dávila? Experto explica lesión

La lesión de Víctor Dávila conmocionó al mundo fútbol por la impactante imagen que protagonizó el chileno. Lo que fue analizado por el fisioterapeuta Ángel Villanueva.

“La lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) por un mecanismo puro de hiperextensión no es común en el fútbol”, indicó el especialista.

“De hecho, la hiperextensión pura se asocia más con lesiones del ligamento cruzado posterior (LCP) o en contextos muy diferentes (por ejemplo, caídas directas sobre la tibia con la rodilla bloqueada en extensión)”, complementó en su Instagram.

Incluso detalló que la lesión de Dávila es uno de los casos más raros en el último tiempo. “La hiperextensión como mecanismo aislado es rara en este deporte y no aparece como predominante en los estudios de video de ligas profesionales o semiprofesionales. No es un mecanismo común ni típico de lesión del LCA en el fútbol”, enfatizó Villanueva quien mandó su mensaje de apoyo para el chileno.

