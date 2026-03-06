Fue a comienzos de este año que el presidente de Inter Miami, Jorge Mas, confirmó conversaciones con la Conmebol para llevar al equipo de Lionel Messi a que compita en la Copa Libertadores, abriendo la puerta a la vuelta de Concacaf al torneo después de 10 años.

Incluso, se especuló con la idea de que habrían dos cupos dispuestos por el organismo, uno al ganador de la Concachampions y el otro al cuadro del astro argentino, lo que podría implicar, incluso, que el fútbol chileno perdiera una de sus plazas.

Sin embargo, el ruido que se generó especialmente en Argentina por este tema quedó sepultado gracias al propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien echó por tierra la opción que el Inter Miami o equipos de Concacaf jueguen la Copa Libertadores.

ver también ¿Messi a la Copa Libertadores? Conmebol abre la puerta a la MLS y Liga MX para 2027

Conmebol le cierra la puerta de Copa Libertadores a Messi

A través de sus redes sociales, el dirigente paraguayo expresó que “el próximo jueves completaremos los 32 clasificados a la Fase de Grupos de cada torneo y comenzaremos a palpitar el sorteo del 19 de marzo”, para luego dar a conocer la novedad.

“Acabamos de cerrar exitosamente el nuevo ciclo comercial 2027–2030, que tendrá 314 partidos por año“, expresó Domínguez sobre los juegos que tendrán tanto la Libertadores como Sudamericana. De esta forma, se cierra la puerta a Concacaf y a Messi.

De esta forma, el máximo certamen continental se mantendrá con los cupos distribuidos por país hasta la actualidad, donde Chile seguirá con cuatro plazas, dos directas a fase de grupos y otros dos a etapas preliminares.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Lionel Messi e Inter Miami no participarán en la Copa Libertadores según confirmó Conmebol.

e Inter Miami no participarán en la Copa Libertadores según confirmó Conmebol. 2027–2030 es el nuevo ciclo comercial que tendrá 314 partidos anuales en torneos continentales.

es el nuevo ciclo comercial que tendrá 314 partidos anuales en torneos continentales. Chile mantendrá sus cuatro cupos actuales para la fase de grupos y etapas preliminares de Libertadores.

¿Cuándo es el sorteo?

La instancia en que se definirán los grupos tanto de Copa Libertadores como Sudamericana se desarrollará el jueves 19 de marzo desde las 20:00 horas en la sede de Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque.