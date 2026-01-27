Desde hace un buen rato que deambula por el continente la idea de que los equipos de Liga MX, y particularmente la MLS, puedan regresar a jugar la Copa Libertadores. Por más que todos sepamos que aquello tiene un nombre propio: Lionel Messi.

Fue el propio presidente del Inter Miami, el cubano Jorge Mas, quien propuso públicamente que “los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo“. Tal mensaje llegó hasta las oficinas del organismo.

Y tuvieron respuesta en primera persona. El propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló sobre este planteamiento en conversación con el canal brasileño Globo, abriéndole las puertas de la Copa Libertadores a mexicanos y estadounidenses. Aunque con condiciones.

Conmebol abre la puerta a Messi y México para Copa Libertadores

“Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones”, expresó el dirigente paraguayo en medio de la celebración por los 10 años de su gestión.

En esa línea, el timonel de la Conmebol agrega que “es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Copa Libertadores como referente para la competición internacional y mundial”, para luego dejar muy clara su postura.

“La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf“, finalizó Domínguez, sin dar detalles de si le quitarán cupos a países como Chile para sumar a los norteamericanos.

¿Cuándo arranca la edición 2026?

La Copa Libertadores comenzará su actividad este martes 3 de febrero con los duelos de primera fase clasificatoria. Los cuadros chilenos comenzarán a jugar desde el martes 17 con la segunda fase. Mientras que la etapa de grupos arrancará a partir del 7 de abril.

