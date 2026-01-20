El mercado de fichajes del fútbol chileno para 2026 sigue moviéndose al interior de Colo Colo. El Cacique está a detalles de concretar la salida de Lucas Cepeda al extranjero, lo que lo obligaría a mirar opciones.

Si bien desde el interior de Blanco y Negro algunos directores han mostrado su rechazo a gastar más dinero por la crisis económica que se vive, el adiós de la principal figura preocupa a Fernando Ortiz. El técnico avisó que quiere más nombres y que no está cerrado, algo que toma fuerza luego de conocerse un tapado.

Y es que en el Cacique hace rato que estaban esperando una oferta por el extremo, la que finalmente llegó. Ante esto, activan su plan para ir a buscar alternativas, donde hay un nombre que toma fuerza y que hoy milita en el fútbol mexicano.

Víctor Dávila, el tapado de Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

Colo Colo se prepara para la salida de Lucas Cepeda con opciones para reemplazarlo de inmediato. Si bien en las últimas horas se conoció que fue ofrecido Lautaro Pastrán, chileno-argentino que juega en Belgrano, lo cierto es que la dirigencia tiene otro nombre en parte: Víctor Dávila.

Víctor Dávila se acerca a Colo Colo si se va Lucas Cepeda. Foto: Photosport.

El delantero del América de México ha estado en la mira del club desde hace ya varios meses. Ahora, con un lugar ideal para que juegue y al no utilizar cupo de extranjero -donde ya tienen cinco listos- se transforma en el tapado.

El periodista Christopher Brandt reveló en Sportscenter de ESPN que “si se va Cepeda, hay que buscar un reemplazante. Quizás no se gaste mucho dinero, pero sí negociar de la mejor forma posible para que llegue un jugador de proyección o uno consolidado“.

Fue tras ello que el reportero destapó la opción del atacante del América. “Fue ofrecido Lautaro Pastrán, que pertenece a Belgrano. Otro nombre que ha sido sondeado es el de Víctor Dávila que está en una situación particular en México y seguramente aparecerán más“.

Aunque traerlo desde el fútbol azteca no será fácil, aunque manejan una fórmula que ya lograron el año pasado. “Podrían ofrecer un préstamo con opción de compra como lo hizo con Vegas, en México los salarios son altos. Por ahí estarán las negociaciones, de buscar un jugador que venga por una temporada y hacerse cargo de algo del salario“.

La idea es que una vez se apruebe la salida del ex Santiago Wanderers en reunión de directorio, en la que podrían analizarse algunos nombres. Eso sí, todo esto a la espera de que primero se concrete la venta de la gran figura alba.

Lucas Cepeda está viviendo sus últimas horas en Colo Colo y Víctor Dávila está atento al llamado para sentarse a negociar. El Cacique no quiere perder tiempo y espera dar rápido con una decisión definitiva sobre el movimiento que podría cerrar el mercado albo.

¿Cuáles son los números de Víctor Dávila en el América?

Víctor Dávila puede reemplazar a Lucas Cepeda en Colo Colo luego de haber disputado un total de 51 partidos oficiales con el América. En ellos aportó con 10 goles y no tiene asistencias en los 2.204 minutos que ha estado dentro de la cancha.

