Colo Colo sigue trabajando en su pretemporada, aunque sin poder celebrar como esperaban. El Cacique ha tenido una serie de amistosos en los que no ha sumado triunfos y este lunes tuvo uno donde se encontró con un viejo conocido: Salomón Rodríguez.

El delantero, que llegara como la carta de gol para el centenario y se fuera siendo un fracaso total, tuvo su estreno con la camiseta del Montevideo City Torque. Enfrentando al Eterno Campeón en un duelo a puertas cerradas, marcó su primera conquista con el cuadro uruguayo, desatando la ira de los hinchas albos.

Y es que después de esperarlo un año, el artillero uruguayo no rindió nunca con el Cacique en el pecho. Ahora, en otro lado, se destapó de inmediato y lo hizo para complicar aún más el proceso de Fernando Ortiz.

Salomón Rodríguez y su revancha ante Colo Colo

En Colo Colo se agarran la cabeza luego de perder otro amistoso en Uruguay con la ley del ex de por medio. Salomón Rodríguez le marcó al Cacique en el amistoso con Montevideo City Torque, apareciendo después de un paso para el olvido por el club.

Salomón Rodríguez se destapó con un gol contra Colo Colo. Foto: Photosport.

El delantero llegó hace sólo un par de días al cuadro uruguayo y este lunes hizo su “estreno” a lo grande. Con un balón por la banda izquierda, encaró hasta el área y sacó un remate cruzado para que su equipo siguiera en ventaja.

El registro fue celebrado por el Montevideo City Torque con una tocada de oreja a Coloo Colo. “Salomón y la inexorable“, señalaron en alusión a la ley del ex con la que cumplió el atacante.

Rodríguez celebra el haber marcado de inmediato y así sumar confianza para relanzar su carrera. El 2025 que tuvo fue muy malo y arrancar el 2026 así sin duda es un respiro.

Cabe recordar que el artillero charrúa partió a préstamo y sigue con contrato con el Eterno Campeón hasta el 2027. Esto podría traerlo de vuelta el año que viene, siempre y cuando rinda como se esperaba.

Salomón Rodríguez tiene su revancha ante Colo Colo después de un centenario en el que no dio el ancho. El Cacique lamenta un gol en contra de un delantero que no respondió nunca cuando se le necesitó y ahora las hace todas con otra camiseta.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo da vuelta la página y se enfoca en lo que será el próximo amistoso en la Serie Río de La Plata. El Cacique vuelve a la cancha este miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas enfrentando a Peñarol.

