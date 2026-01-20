Es oficial: el chileno Darío Osorio tiene nuevo contrato con el Midtjylland tras firmar una renovación de contrato hasta 2030 con el cuadro del fútbol de Dinamarca. Fue el mismo club europeo el que festejó la extensión del vínculo con el ex Universidad de Chile.

“Más Osorio en Midtjylland. (…) Darío Osorio ha ampliado su contrato con el FC Midtjylland hasta el verano de 2030“, publicó el club en redes sociales.

Ya en un comunicado institucional, manifestaron que “Darío Osorio amplía su contrato con el FC Midtjylland. El jugador de la selección chilena de 21 años ha ampliado su contrato con el FC Midtjylland hasta el verano de 2030″.

ver también Ante el interés de otros clubes: Midtjylland busca la renovación de Darío Osorio hasta 2029

Midtjylland celebra la renovación y números de Assadi

“El FC Midtjylland y Darío Osorio han firmado una ampliación de contrato, por lo que el acuerdo será válido hasta el 30 de junio de 2030“, añadieron.

Tweet placeholder

El cuadro danés destaca que “desde que se mudó de la Universidad de Chile en 2023, Osorio ha aparecido 91 veces para FCM y se ha distinguido por sus cualidades ofensivas tanto en la 3F Superliga como en contextos europeos, donde ha marcado 21 goles y proporcionado 13 asistencias“.

Publicidad

Publicidad

Cabe considerar que los rumores apuntaban a que el club danés pretendía extender el contrato del chileno hasta 2029, para asegurarse ante un probable salto a la primera línea del fútbol europeo. Sin embargo, jugador y directiva sorprenden con 12 meses más del vínculo pensando.

ver también Con un chileno: El XI ideal con los mejores hispanoamericanos sub 23 en Europa

En los últimos meses el jugador de la selección chilena ha aparecido en la órbita de Bayern Munich, Borussia Dortmund y Hertha Berlín, de la Bundesliga Alemana. La U aún es dueña del 15% del pase de Osorio, a quien el Midtjylland espera vender pronto en más de 26 millones de dólares.

Tweet placeholder

Publicidad