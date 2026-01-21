Colo Colo cerró su participación en la Serie Río de La Plata con caliente empate y posterior triunfo vía penales ante Peñarol. Los albos pegaron primero con un gol de Víctor Felipe Méndez, pero se lo empataron en tiempo adicional y tuvo que definir todo desde los 12 pasos.

Ahí da para un capítulo aparte, porque después de una pelea que protagonizó Jonathan Villagra con un rival, vino una serie donde destacaron los malos disparos y una poca puntería alarmante en ambos equipos.

El propio Méndez, elegido la figura del partido por la transmisión oficial, analizó lo que fue este compromiso y el paso del equipo en Uruguay antes de iniciar de manera oficial la temporada.

“Cada vez nos estamos sintiendo mejor”

El volante declaró a ESPN tras el compromiso que “el día de hoy hicimos un buen partido. No nos puede pasar que nos hagan el gol casi terminando el partido. Debemos estar concentrados hasta el final”.

Víctor Felipe Méndez fue una de las buenas figuras de Colo Colo en este empate ante Peñarol. | Foto: Photosport.

En ese sentido el ex Unión Española afirmó que “con Olimpia también hicimos un buen partido y por ahí a lo mejor no debimos irnos a penales”.

“Estoy feliz con el grupo, porque cada vez nos estamos sintiendo mejor (…) Hemos estrado trabajando muy duro para lo que será este año”, concluyó.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2025?

Los albos debutarán en el torneo local ante Deportes Limache el sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.