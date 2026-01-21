ver también ¡Prueba de fuego! Los canteranos que se pelean por el lugar de Lucas Cepeda en Colo Colo ante Peñarol

Colo Colo ya está en el Estadio Centenario de Montevideo para lo que será su último amistoso en la Serie Río de La Plata. Este miércoles desde las 21:00 horas el Cacique choca con Peñarol, equipo que en la previa tuvo un inesperado gesto con Arturo Vidal.

Para nadie es desconocido que el volante es una estrella mundial y cada vez que va al extranjero recibe el cariño de los hinchas. En Uruguay las cosas no han sido diferentes, pero el Manya fue un poco más allá y lo recibió casi como una leyenda absoluta.

Justo en la antesala del encuentro entre el Cacique y el Carbonero, el cuadro charrúa publicó imágenes junto al King. Una muestra de respeto que sacó aplausos en redes sociales y que le dejó hasta un nuevo vínculo con el club.

Peñarol le declara su amor a Arturo Vidal previo al partido con Colo Colo

En Peñarol no tienen dudas del nivel de jugador que es Arturo Vidal. La huella que dejó el King en el fútbol es imborrable y más en un país que lo sufrió pero que también admira esa garra que los caracteriza.

Arturo Vidal fue tratado como ídolo en Peñarol. Foto: Peñarol.

A través de sus redes sociales, Peñarol dio muestra de ello con dos importantes gestos con el bicampeón de América. El primero fue regalarle la camiseta del Carbonero, algo que agradeció y calificó como “un placer”.

Eso no fue todo, ya que Artur Vidal le devolvió el cariño a los hinchas del Manya. “Mandarle saludos a todos, bendiciones. Me siento orgulloso y feliz de tener una camiseta de Peñarol“.

Aunque lo más llamativo de todo fue que, además de la camiseta, el elenco uruguayo hizo socio al King. El gesto sorprendió a los presentes, lo que quedó reflejado en un video que publicaría más tarde el propio club.

Esto demuestra una vez más el impacto que ha tenido el mediocampista a lo largo de su carrera. Incluso en un equipo en el que no jugó, lo miran con respeto y admiración, algo que pocas veces ocurre con nuestros jugadores.

Arturo Vidal será titular en el duelo entre Colo Colo y Peñarol. El King se deja querer por el Manya, el que ahora le hará sentir su garra dentro de la cancha para así amargar aún más la aventura del Cacique en Uruguay.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en Colo Colo en 2025?

Arturo Vidal sale a jugar el último amistoso de Colo Colo luego de haber disputado un total de 27 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos marcó 3 goles y dio 1 asistencia en los 1.792 minutos que estuvo dentro de la cancha.

