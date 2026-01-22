Una de las buenas figuras que tuvo Colo Colo contra Peñarol fue Joaquín Sosa, el central uruguayo que llegó como refuerzo para afirmar una defensa que el año pasado era un pasadizo.

Ex históricos del Cacique alabaron su rendimiento, asegurando que además se complementó muy bien con Javier Méndez, que solamente jugó 45 minutos.

“Era una necesidad entregar seguridad en el fondo, de todas maneras. Había que sacar a Vidal, era un experimento insostenible”, señaló a Redgol de entrada Eddio Inostroza, ex jugador y ayudante de Mirko Jozic.

Manifiesta además que lo de Cocoliso Sosa es muy interesante. “Se necesitaba alguien así, que contagien a sus compañeros metiendo la pierna. Así debe ser Colo Colo”, explicó.

Sosa se ganó muchos aplausos en Colo Colo

La ilusión del Coca Mendoza por Sosa

Parecida es la opinión de Gabriel Mendoza, campeón de América en 1991 con el Cacique. “Se vio mejor que el otro día Colo Colo, tiene que jugar con línea de 4”, aseguró.

Sobre Sosa señaló que “siempre serán importantes los centrales, estaban jugando contra un elenco uruguayo y eso los motiva. Se vio más afiatado, con posibilidades de gol el equipo”.

Luego habló de Vidal. “Jugó en su posición y con dos centrales bien parados se vio sólido, no hay que cambiar eso. Vidal no puede volver atrás, que espere su turno al medio”, señaló.

Finalmente alabó lo que fue el debut del delantero Yastin Cuevas. “Va a ser importante, darle confianza, más minutos, para que agarren seguridad en su juego. Lo que mostró lo hizo muy bien, porque le tocó jugar contra un grande”, se explayó el Coca.

