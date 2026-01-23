Todo comenzó como un rumor, pero con el paso de las horas y días fue tomando cada vez más fuerza y este viernes se confirmó: Racing Club y Damián Pizarro ya tienen acuerdo. Desde Argentina informan que el delantero chileno de 20 años dejará el Udinese en calidad de préstamo y se convertirá en nuevo refuerzo de la “Academia” para la temporada 2026.

Pizarro, quien había estado cerca de regresar a Macul en este mercado, recibió el portazo de Blanco y Negro y finalmente da el gran golpe al mercado nacional. En las próximas horas llegará a Avellaneda para sumarse al plantel de Racing, a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026 y con opción de compra.

ver también Ni 3 ni 2,2 millones: El verdadero monto que recibe Colo Colo con la venta de Lucas Cepeda

Racing apuesta por Damián Pizarro

El arribo del atacante nacional a Racing fue informado por medios partidarios del conjunto de Avellaneda. Uno de ellos fue la cuenta de Instagram @Elprimer_grande, quienes adelantaron la noticia en las últimas horas señalando:

“¡CONFIRMADO! 🚨 #RACING acordó el arribo de Damián Pizarro, que llega a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026 y con opción de compra”.

Posteriormente agregaron: “Aún no se develó el importe que se abonaría por el chileno de 20 años. En las próximas horas, viajará hacia el país para sumarse al plantel”.

La llegada de Pizarro a la “Academia” responde a una clara necesidad deportiva de parte de Gustavo Costas, quien buscaba un delantero para reforzar su ofensiva de cara a los próximos desafíos, especialmente tras la confirmada salida de Adrián ‘Rocky’ Balboa, quien deja Avellaneda para partir al Nizhniy Novgorod de Rusia.

Publicidad

Publicidad

Si bien todavía no se ha informado el monto de la opción de compra, en Racing confían en que el préstamo permitirá evaluar el real potencial del chileno y, de responder en cancha, ejecutar la cláusula para quedarse definitivamente con su pase.

Para Damián Pizarro, en tanto, este movimiento representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Tras su salida de Colo Colo rumbo a Europa, el delantero no logró consolidarse ni en Udinese ni en su paso por Francia, donde apenas disputó cinco partidos entre ambos clubes, sin registrar goles ni asistencias.

De esta manera, Pizarro se convertirá en el vigésimo futbolista chileno en competir en la liga argentina durante la temporada 2026, torneo que ya comenzó este fin de semana y que tiene a los ex compañeros de Damian, Vicente Pizarro y Brayan Cortés como otras de las principales novedades.

Publicidad