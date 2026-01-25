Mientras Colo Colo en Chile “ratonea” en el mercado de fichajes con préstamos con opción de compra, el gigante Flamengo rompe todo con un refuerzo millonario.

El campeón de la Copa Libertadores quiere repetir la gran campaña que tuvo en 2025, donde también logró el título en el Brasileirao, y cerró un acuerdo con el volante ofensivo de la selección brasileña Lucas Paquetá.

Luego de intensas negociaciones con West Ham, dueño del pase del zurdo, hay un total acuerdo para que el mediocampista vuelva a Río de Janeiro y se ponga la camiseta del equipo en el que debutó en 2016.

ver también Junto a Messi: Erick Pulgar cierra el año como crack en el equipo ideal de América

Los millones que pagará Flamengo por Lucas Paquetá

El equipo de Erick Pulgar se tuvo que meter la mano en el bolsillo para quedarse con los servicios del ex AC Milan, quien de paso se transforma en el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano.

Lucas Paquetá jugará nuevamente en Flamengo a cambio de 41.25 millones de euros, monto que pagará el cuadro de Río de Janeiro al de Londres para quedarse con el talentoso jugador.

Lucas Paquetá vuelve a Flamengo. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Flamengo centró sus esfuerzos en el fichaje de Paquetá, aunque ya tenía dos caras nuevas, porque se sumaron al plantel que ganó la Libertadores en 2025 el defensor Vitão y el arquero Andrew.

El fichaje de Paquetá en Flamengo no es el único negocio millonario del fútbol brasileño, porque Cruzeiro se hizo con el concurso del volante Gerson, quien llegó al equipo de Belo Horizonte desde Zenit de St. Petersburgo a cambio de 27 millones de euros.