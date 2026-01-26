Esta semana continúa la acción de los cuartos de final del Australian Open 2026. El primer Grand Slam de la temporada tiene uno de los dueños más importantes del certamen en la madrugada de este martes.

Así es, porque el Rod Laver Arena será el escenario del enfrentamiento entre el español Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP), ante el tenista australiano Alex de Miñaur (6°), referente local y que ilusiona al público de Melbourne con una actuación histórica.

El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales del Abierto de Australia, pero antes prometen un cruce de alta intensidad y ritmo de principio a fin. La potencia, agresividad y talento del murciano chocan con la velocidad, regularidad y fortaleza mental del tenista local. A continuación, conoce todos los detalles de este esperado enfrentamiento.

¿Va por TV? Horario y dónde ver a Carlos Alcaraz vs Alex de Miñaur

El partido entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur, válido por los cuartos de final del Australian Open 2026, se disputará durante la madrugada del martes 27 de enero a las 06:10 hora de Chile en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia.

En Chile, el encuentro será transmitido por TV a través de la señal de ESPN 2, disponible en los siguientes canales, según tu cableoperador.

ESPN 2

VTR: 49 (SD) – 841 (HD)

DirecTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

Entel: 214 (HD)

Claro: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD)

Movistar: 482 (SD) – 886 (HD)

TuVes: 510 (SD)

Zapping: 91 (HD)

Además, el encuentro podrá verse EN VIVO y vía streaming a través de DISNEY+, mediante la contratación del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Alcaraz vs De Miñaur definen al segundo semifinalista del AO 2026

¿El favorito? Sin dudarlo Carlos Alcaraz, el hispano posee un registro de 6-0 sobre el australiano, no obstante, Miñaur tiene la gran posibilidad de tomar revancha este martes y consagrarse ganador de este atractivo cruce, el que le permitiría avanzar a las semifinales de su propio certamen.

Sea quien sea, el ganador de este enfrentamiento se medirá al vencedor del duelo que abrirá la jornada de cuartos, protagonizado por Alexander Zverev y Learner Tien.