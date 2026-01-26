Este lunes se pone en marcha la ronda de cuartos de final del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, y el encargado de abrir la fase de los ocho mejores será un duelo que combina jerarquía, presente y juventud.

En el Rod Laver Arena, los protagonistas serán el alemán Alexander Zverev (3° del ranking ATP) y el joven talento estadounidense Learner Tien (29°), en un gran encuentro que promete emociones de principio a fin.

Con un lugar en las semifinales del Abierto de Australia en juego, este cruce enfrenta dos realidades que tanto atraen a los fanáticos del deporte blanco: la experiencia del favorito contra la irrupción de la revelación del certamen. A continuación, conoce todos los detalles de este esperado enfrentamiento.

¿Va por TV? Horario y dónde ver a Alexander Zverev vs. Learner Tien

El duelo entre Alexander Zverev y Learner Tien, válido por los cuartos de final del Abierto de Australia 2026, se disputará este lunes 26 de enero, a partir de las 23:30 horas de Chile , en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia.

En Chile, el enfrentamiento será transmitido por TV a través de la señal de ESPN 2, disponible en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Además, el partido podrá verse EN VIVO y de manera exclusiva vía streaming en la plataforma DISNEY+, mediante la contratación del plan Premium.

Para acceder al servicio en Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190, y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Zverev vs Tien definen al primer semifinalista del AO 2026

Este será el tercer enfrentamiento entre Alexander Zverev y Learner Tien en torneos ATP. El historial se encuentra igualado 1-1, tras la victoria del alemán en Roland Garros 2025 (6-3, 6-3 y 6-4) y el triunfo del estadounidense en Acapulco 2025 (6-3 y 6-4).

El ganador de esta llave avanzará a las semifinales del Australian Open 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce que animarán durante la madrugada del martes Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur.