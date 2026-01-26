Es tendencia:
Alexander Zverev vs. Learner Tien: Horario y dónde ver los cuartos de final del Australian Open

En la primera llave de los cuartos de final, el bávaro se mide ante el joven talento norteamericano por un lugar en las semifinales del Australian Open 2026.

Por Franco Abatte

Alexander Zverev y Learner Tien buscan un lugar en las semifinal del AO 2026.
© Getty ImagesAlexander Zverev y Learner Tien buscan un lugar en las semifinal del AO 2026.

Este lunes se pone en marcha la ronda de cuartos de final del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, y el encargado de abrir la fase de los ocho mejores será un duelo que combina jerarquía, presente y juventud.

En el Rod Laver Arena, los protagonistas serán el alemán Alexander Zverev (3° del ranking ATP) y el joven talento estadounidense Learner Tien (29°), en un gran encuentro que promete emociones de principio a fin.

Con un lugar en las semifinales del Abierto de Australia en juego, este cruce enfrenta dos realidades que tanto atraen a los fanáticos del deporte blanco: la experiencia del favorito contra la irrupción de la revelación del certamen. A continuación, conoce todos los detalles de este esperado enfrentamiento.

¿Va por TV? Horario y dónde ver a Alexander Zverev vs. Learner Tien

El duelo entre Alexander Zverev y Learner Tien, válido por los cuartos de final del Abierto de Australia 2026, se disputará este lunes 26 de enero, a partir de las 23:30 horas de Chile, en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia.

En Chile, el enfrentamiento será transmitido por TV a través de la señal de ESPN 2, disponible en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 2
VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)
ENTEL: 214 (HD)
CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD)
MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
TU VES: 510 (SD)
ZAPPING: 91 (HD)

Además, el partido podrá verse EN VIVO y de manera exclusiva vía streaming en la plataforma DISNEY+, mediante la contratación del plan Premium.

  • Para acceder al servicio en Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190, y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Zverev vs Tien definen al primer semifinalista del AO 2026

Este será el tercer enfrentamiento entre Alexander Zverev y Learner Tien en torneos ATP. El historial se encuentra igualado 1-1, tras la victoria del alemán en Roland Garros 2025 (6-3, 6-3 y 6-4) y el triunfo del estadounidense en Acapulco 2025 (6-3 y 6-4).

El ganador de esta llave avanzará a las semifinales del Australian Open 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce que animarán durante la madrugada del martes Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur.

