Mauricio Pinilla y Gary Medel son nombres grabados en la historia grande del fútbol chileno. Ambos fueron protagonistas de la Generación Dorada y levantaron dos Copas América consecutivas con la Roja, en 2015 y 2016, logros que los convirtieron en referentes indiscutidos a nivel de selección.

Sin embargo, la carrera a nivel de clubes les presenta una curiosa contradicción. Pese a haber pasado por equipos importantes de Chile, Sudamérica y Europa, ninguno de los dos logró coronarse campeón en torneos oficiales con las camisetas que defendieron, una estadística que sorprende considerando su jerarquía y experiencia internacional.

Pinilla desarrolló gran parte de su trayectoria en clubes donde fue figura y goleador, especialmente en Italia y Chile. Aun así, sus mejores campañas individuales no se tradujeron en títulos colectivos, quedando siempre cerca del objetivo, pero sin llegar a levantar copas.

En el caso de Medel, su carrera estuvo marcada por la regularidad y el protagonismo en ligas competitivas como la española, inglesa e italiana. Capitán, líder y titular en casi todos los equipos que integró, el “Pitbull” fue más sinónimo de garra y constancia que de celebraciones finales.

Ambos presentes en la Copa América 2015 y 2016

El contraste con la gloria de la Roja

La paradoja se acentúa al mirar lo que ambos consiguieron con la selección chilena. Pinilla y Medel fueron parte del plantel que rompió una sequía histórica y conquistó dos Copas América, transformándose en bicampeones continentales y en ídolos para varias generaciones de hinchas.

Mientras Medel fue pilar defensivo y líder emocional del equipo, Pinilla aportó desde su rol, siendo recordado especialmente por momentos claves. En la Roja, lo que faltó en clubes apareció en su máxima expresión: títulos, reconocimiento y un lugar asegurado en la historia.

Así, las carreras de ambos reflejan que el éxito en el fútbol no siempre sigue un camino lineal. Bicampeones de América con Chile, pero sin coronaciones a nivel de clubes, Pinilla y Medel encarnan una de las grandes curiosidades del balompié nacional.