¿Vuelve a Colo Colo? Pinilla revela consejo a Damián Pizarro: “Yo creo que fue porfiado, no me pescó”

Pinilla revela que aconsejó a Damián Pizarro, pero el joven delantero ni se inmutó. ¿Vuelve a Colo Colo?

Por Diego Jeria

Pinilla reclama que Damián Pizarro no pescó su consejo.
© Icon Sport via Getty ImagesPinilla reclama que Damián Pizarro no pescó su consejo.

Damián Pizarro está en la órbita de Colo Colo. El chileno de 20 años tiene opciones de volver al Cacique tras un año y medio sin frutos en el extranjero, sumando apenas minutos desde su éxodo del Cacique.

Pizarro partió al Udinese a mediados de 2024 y no convenció a los friulanos. Actualmente es parte de los registros del Le Havre, pero tampoco le ha ido bien en el cuadro de la Ligue 1 de Francia.

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla aseguró que le dio el gran consejo al joven atacante para potenciar su carrera, pero Pizarro lisa y llanamente no lo pescó.

Damián Pizarro porfiado: no pescó el consejo de Pinilla

Yo creo que fue porfiado. Le di un consejo: le dije ándate a la Serie de Italia, juega entre 30 y 40 partidos y marca 15 goles. Se lo escribí. Pero no me pescó“, dijo el ex atacante y hoy comentarista.

El consejo de Pinilla a Pizarro… que no pescó.

El consejo de Pinilla a Pizarro… que no pescó.

Agregó que “la Serie B es muy vista en Italia, si andas bien con 20 ó 22 años saltas rápido y agarras experiencia, funcionamiento, táctica y la forma del fútbol italiano, todo lo que te conlleva después a desarrollarte en la Serie A“.

A mí me pasó. Es muy potente, yo lo viví. Y me sirvió muchísimo, después llegué muy preparado a la Serie A y empecé a marcar goles de inmediato“, complementa Pinilla.

Por último Pinilla dejó botando que a su juicio un regreso de Pizarro a Colo Colo sería confirmar su rotundo fracaso en el extranjero: “¿es bueno que vuelva a Chile?“, sentenció el comentarista de la 92.1.

