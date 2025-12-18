Damián Pizarro está en la órbita de Colo Colo. El chileno de 20 años tiene opciones de volver al Cacique tras un año y medio sin frutos en el extranjero, sumando apenas minutos desde su éxodo del Cacique.

Pizarro partió al Udinese a mediados de 2024 y no convenció a los friulanos. Actualmente es parte de los registros del Le Havre, pero tampoco le ha ido bien en el cuadro de la Ligue 1 de Francia.

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla aseguró que le dio el gran consejo al joven atacante para potenciar su carrera, pero Pizarro lisa y llanamente no lo pescó.

Damián Pizarro porfiado: no pescó el consejo de Pinilla

“Yo creo que fue porfiado. Le di un consejo: le dije ándate a la Serie de Italia, juega entre 30 y 40 partidos y marca 15 goles. Se lo escribí. Pero no me pescó“, dijo el ex atacante y hoy comentarista.

El consejo de Pinilla a Pizarro… que no pescó.

Agregó que “la Serie B es muy vista en Italia, si andas bien con 20 ó 22 años saltas rápido y agarras experiencia, funcionamiento, táctica y la forma del fútbol italiano, todo lo que te conlleva después a desarrollarte en la Serie A“.

“A mí me pasó. Es muy potente, yo lo viví. Y me sirvió muchísimo, después llegué muy preparado a la Serie A y empecé a marcar goles de inmediato“, complementa Pinilla.

Por último Pinilla dejó botando que a su juicio un regreso de Pizarro a Colo Colo sería confirmar su rotundo fracaso en el extranjero: “¿es bueno que vuelva a Chile?“, sentenció el comentarista de la 92.1.