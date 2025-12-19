Colo Colo aclaró el panorama para el mercado y el tema refuerzos de cara a la temporada 2026. Tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, fue el mismo presidente, Aníbal Mosa, quien advirtió que la billetera alba no está en un buen momento.

El Cacique ya cuenta con su primer refuerzo (Matías Fernández Cordero), pero no serán muchos más los que lleguen. Colo Colo busca un nueve y un central. En caso de que parta Alan Saldivia, los defensores serán dos.

El resto, sólo se estudiará el caso si es que Vicente Pizarro o Lucas Cepeda dejan el estadio Monumental. En ESPN, Claudio Borghi dejó una crítica a la gestión de la concesionaria.

Colo Colo es grande: Borghi molesto con ByN

“El problema es que Colo Colo es un club grande, no puedes depender de quién salga. Colo Colo tiene que ir a buscar antes“, dijo Bichi Borghi.

El Bichi contra ByN por mano de guagua con los refuerzos de Colo Colo.

El ex volante y otrora DT de Colo Colo agregó que “por ejemplo vendes a Lucas Cepeda en febrero, te pagan tantas lucas. Pero al que vas a buscar sabe que estás necesitado y te cobra más caro“.

Por último, y considerando el pésimo 2025 delos albos en el año centenario del Cacique, Claudio Borghi advirtió tajante que, junto a las dificultades económicas para armar el nuevo plantel, “Colo Colo tiene la obligación de ser campeón el 2026“.

Cabe recordar que la poda en La Ruca determinó las salidas de Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Óscar Opazo. Falta establecer qué pasará con Salomón Rodríguez y Brayan Cortés, que terminó su préstamo en Peñarol, pero ni el arquero ni Colo Colo pretenden reencontrar caminos.