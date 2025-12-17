Claudio Borghi es una persona que vive y respira fútbol. Por esta razón, no tuvo problemas en armar el equipo ideal de la Liga de Primera en la temporada 2025, la cual tuvo a Coquimbo Unido como campeón.

El torneo finalizó hace algunos días, pero siguen en el aire las conclusiones de un año que tuvo a los Piratas levantando su primer título en la máxima categoría. Universidad Católica clasificó a la Copa Libertadores, Universidad de Chile a la Copa Sudamericana y Colo Colo se quedó con las manos vacías.

El equipo ideal de Claudio Borghi

Claudio Borghi es uno de los entrenadores más exitosos que ha pasado por Chile. Sus cuatro títulos nacionales con los Albos son prueba suficiente de su lindo currículum. Hoy en su rol de comentarista de ESPN, tuvo la misión de elegir a los mejores del torneo.

El Bichi armó la oncena ideal, con un 4-3-1-2. En él, formó con Diego Sánchez al arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Bruno Cabrera y Juan Cornejo en defensa; Charles Aránguiz, Alejandro Camargo y Sebastián Galani en mediocampo; Matías Palavecino como enlace; Fernando Zampedri y Lucas Cepeda como atacantes.

“Hay jugadores que tuve que dejar afuera. Me hubiese encantando poner al chico de Católica, al colombiano Jhojan Valencia”, explicó el campeón del mundo con la selección argentina en México 1986. Sus compañeros del panel de ESPN F90 aprobaron la formación de Borghi.

En la oncena, destaca la presencia de seis jugadores de Coquimbo Unido, siendo Matías Palavecino uno de los mejores del torneo. El argentino está a detalles de concretar su arribo a Universidad Católica. También resalta la presencia de tres futbolistas de Universidad de Chile.

Lucas Cepeda fue el único jugador de Colo Colo incluido en la formación ideal de Claudio Borghi, lo que viene a graficar un poco la mala temporada que tuvieron los Albos en el bullado año del centenario.