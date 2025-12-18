Con polémica está terminando el 2025, debido a que Unión Española y Deportes Iquique intentan salvarse del descenso a la Primera B vía “escritorio”.

Hispanos y Dragones Celestes aseguran que deberían seguir en la Liga de Primera, ya que argumentan que tienen que caer a la Liga de Ascenso los equipos con peor promedio de los últimos dos años, algo que no está en las bases del torneo 2025, pero que si aparecía en el extinto reglamento.

La situación podría mandar a la B a Deportes Limache y Deportes La Serena, los dos clubes con peor promedio, quienes reaccionaron con rabia por las gestiones que llevan Unión e Iquique.

La furia de Limache y La Serena

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, conversó con La Tercera y dio a conocer su rabia por la maniobra de los equipos que se fueron al descenso.

“Mejor esperamos todos los fines de año quienes se salvan por escritorio, por la parte legal. Ya es algo que se viene repitiendo constantemente. Por el lado nuestro estamos tranquilos porque firmamos y aprobamos unas bases. Lo que ellos están reclamando, perfectamente lo pudieron haber reclamado el año anterior Cobreloa o Curicó”, dijo el dirigente limachino.

“Mancha al fútbol. Ambos descendieron producto de sus malas campañas y sabiendo perfectamente qué ocurriría a fines de año. Todos sabían que bajarían los dos últimos de la tabla”, agregó.

En tanto, el gerente general de La Serena, Andrés Kishinevsky, también reclamó por la situación.

“Opino de manera bastante similar a lo que indica el presidente de Limache. La verdad, por decirlo en pocas palabras, es un descaro“, cerró el directivo.

La situación sigue en el aire e incluso se habla de que podría jugarse la Liga de Primera con 18 equipos.

