La guerra está lejos de terminar. Si bien desde la ANFP le pegaron un portazo al reclamo que hicieron Unión Española y Deportes Iquique para evitar sus descensos a Primera B, por acusar discrepancias entre las bases del campeonato nacional y el reglamento.

Ambas instituciones, en especial los hispanos a través de su propietario Jorge Segovia, adelantaron que de recibir una negativa desde Quilín, acudirían hasta la Justicia Civil bajo la amenaza de paralizar el comienzo de la temporada 2026.

Si aquello llegase a ocurrir, el diario La Tercera reveló que en la ANFP ya tomaron cartas en el asunto y lanzarán una fuerte ofensiva contra Unión e Iquique, con el riesgo inminente para los dos clubes de no existir nunca más en el profesionalismo.

ver también ¡Urgente! ANFP responde a UE e Iquique por intento de salvarse del descenso: amenazan con desafiliación

La fuerte ofensiva de la ANFP contra Unión e Iquique

Lo primero que encargó el directorio que preside Pablo Milad, según el matutino, fue “un informe a tres abogados especialistas en derecho deportivo, incluyendo uno que trabaja en el extranjero”. Con esto, buscarán “blindarse ante un escenario que podría escalar”.

Después, en la ANFP entienden que Unión e Iquique van a ir a la Justicia Civil, por ello su postura institución será categórica, y advierten que “si los clubes deciden judicializar el caso fuera de los órganos deportivos, la Asociación responderá recurriendo a la FIFA“.

“Una acción en los tribunales ordinarios les habilitaría a denunciar a los equipos ante la FIFA por infringir la obligación de resolver controversias en instancias deportivas”, finaliza la publicación sobre una guerra que continuará.

Publicidad

Publicidad

Así terminaron hispanos y celestes en Liga de Primera